شكرا لقرائتكم خبر عن «معمار الأشراف» توقع عقود إنشاء وتطوير 4 محطات وقود بالقاهرة الجديدة بتكلفة 500 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت شركة «معمار الأشراف للاستثمار العقارى»، عقود إنشاء وتطوير عدد 4 محطات وقود فى مدينة القاهرة الجديدة، بتكلفة بلغت 500 مليون جنيه، وذلك بالتعاون مع شركة OLA ENERGY.



من جانبه، قال المهندس أحمد مسعود، الرئيس التنفيذى لشركة «معمار الأشراف»: «إن الأرض المقرر إنشاء محطات الوقود عليها، ملك لهيئة المجتمعات العمرانية، وحصلت الشركة عليها بعد التفاوض مع الهيئة»، لافتا إلى أن «هيئة المجتمعات العمرانية، قدمت العديد من التيسيرات والتهسيلات، وذلك تشجيعا للاستثمار، خاصة بعد وجود شريك أجنبى فى المشروع».



وأوضح، أن الشركة تستهدف إنشاء نحو 10 محطات وقود فى عدد من المدن الجديدة، منها القاهرة الجديدة، والشيخ زايد، وأكتوبر، والعبور، بتكلفة استثمارية تبلغ مليارا و250 مليون جنيه، وذلك على مدار 3 سنوات. وأضاف الرئيس التنفيذى لشركة «معمار الأشراف»، خلال توقيع العقود، أن مساحة المحطة الواحدة تبلغ 20 ألف متر مربع، وطبقا للعقد، تقود شركة OLA ENERGY بإدارة وتشغيل المحطات عقب عملية التنفيذ، موضحا أن مدة تنفيذ المشروع 6 شهور فقط.



وأكد أن شركة «معمار الأشراف»، تدرس فى الوقت الحالى الحصول على أراض داخل العاصمة الإدارية الجديدة، من خلال التنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك لإنشاء محطات وقود داخل العاصمة الإدارية، موضحا أن تلك المحطات يتم تنفيذها طبقا للمواصفات العالمية، وذلك لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.



وأشار إلى أن الشركة، لأول مرة، تدخل فى مجال إنشاء محطات الوقود، وتمت الاستعانة بشريك أجنبى، لإدارة هذه المشروعات، مشيرا إلى أن الشركة تستهدف التوسع فى المشروعات التجارية والإدارية لتنويع فرص الاستثمار وتوفير آلاف فرص العمل، كنوع من المسؤولية المجتمعية تجاه الوطن.



وبما يتعلق بالتيسرات المقدمة من هيئة المجتمعات العمرانية، أكد المهندس أحمد مسعود، أن استراتيجية هيئة المجتمعات العمرانية فى التعامل مع المستثمرين، شهد تغييرا واضحا من أجل تحفيز المستثمرين، وهو ما ظهر بشكل واضح خلال عملية الحصول على الأرض وإصدار القرار الوزارى، موضحا أن هيئة المجتمعات العمرانية أصبحت تتعامل بشكل أكثر مرونة ويسر مع المستثمرين.



وحول خطة الشركة خلال الفترة المقبلة، قال إن الشركة تمتلك نحو 70 مشروعا فى امتداد النرجس، و50 مشروعا فى بيت الوطن، و30 مشروعا بشمال الرحاب، بالإضافة إلى أن الشركة تستهدف ضخ استثمارات جديدة فى العاصمة الإدارية، وعدد من المناطق الأخرى خلال الفترة القليلة المقبلة.



وبما بتعلق بمزايا شركة «معمار الأشراف»، قال: إن مشروعات الشركة تتميز بمواقعها المميزة، حيث يتم اختيار مواقع المشروعات بعناية فائقة، كما تتم دراسة المشروعات دراسة وافية، قبل طرحها، من حيث مساحات الوحدات التى تناسب احتياجات العملاء، كذلك الخدمات المطروحة من حيث المساحات الخضراء والخدمات العامة والمرافق، حيث تحرص شركة «معمار الأشراف» على تقديم أفضل جودة للمواد المستخدمة فى عمليات البناء والتشطيبات والبنية التحتية فى مشروعاتنا.



وأشار إلى أن للاستثمار فى العقار وجوها كثيرة، فليس من الضرورى الاستثمار فى السكنى فقط، ولكن الاستثمار فى النشاط التجارى والإدارى أصبح يعود بربح كبير على مستثمريه، وكذلك الأمر فى العقار الإدارى، وحتى السكنى، فليس استثمارا من أجل البيع فقط، فالإيجار أصبح مرغوبا بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.