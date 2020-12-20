شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة البحرين تصعد بنسبة 0.29% فى أول جلسة تداول بعد عطلة العيد الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، في أول جلسة تداول بعد عطلة العيد الوطني، بنسبة 0.29% رابحاً 4.29 نقطة ليغلق عند مستوى 1497.70 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.6 مليون سهم بقيمة 876.1 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 12.36% مدفوعاً بصعود سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 0.86%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.38%، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.16%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 9.03% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.84%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.24% مدفوعاً بصعود سهم شركة استيراد الاستثمارية بنسبة 3.45%، فيما تراجع سهم إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.32%.

وفي سياق متصل أعلن بنك البحرين الإسلامي، قيامه بالحجز على الحسابات المصرفية لشركة جبي بي زاخر يادس اوفرسيز ليمتد، و4 أشخاص آخرين كإجراء احترازي فقط.

وفي سياق آخر أعلنت شركة سيكو، عن توقيع اتفاقية مع بنك مسقط، للاستحواذ على حصة الأغلبية في شركة مسقط المالية، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لبنك مسقط، بقيمة دفترية تقارب 80 مليون ريال سعودي (ما يعادل 8.2 مليون ريال عماني)، وسيتم تنفيذ عملية الاستحواذ عن طريق قيام سيكو بتبادل جميع أسهم سيكو المحتفظ بها حالياً كأسهم خزينة كاملة مقابل 72.71% في شركة مسقط المالية (السعودية)، ونتيجة لعملية تبادل الأسهم، سوف يمتلك بنك مسقط 38.6 مليون سهماً ما نسبته 9% من رأسمال سيكو عند إتمام الصفقة.

وأعلنت شركة إنفستكورب القابضة، بيع حصتها في بنك باريس برتراند.

وفي سياق منفصل أعلنت شركة ناس، عن اجتماع مجلس الإدارة، يوم الأربعاء الموافق 24 فبراير 2021، حيث ستتم مناقشة وإقرار البيانات المالية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

كما تعقد شركتي إنوفست ومجموعة جي إف إتش المالية، اجتماع مجلس الإدارة، يوم الخميس الموافق 24 ديسمبر، حيث تناقش الأولى اعتماد الميزانية التقديرية لسنة 2021، والثانية مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك مع هيئة الرقابة الشرعية للمجموعة، وذلك حسب المتطلبات السنوية لمصرف البحرين المركزي.

واختتمت بورصة البحرين، مشاركتها كشريك في القمة السنوية الثالثة للمدفوعات الإلكترونية والخدمات المصرفية عبر الإنترنت والمنعقدة عن بعد 2020 تحت رعاية مصرف البحرين المركزي ورئاسة عبد الكريم بوجيري، رئيس مجلس إدارة بورصة البحرين، وحضر القمة أكثر من 900 من كبار المدراء والرؤساء من القطاعات الرائدة كالبنوك وشركات التكنولوجيا المالية والتجارة الالكترونية ومؤسسات التجزئة والاتصالات.

وصرح الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين بقوله: "لقد شهد قطاع المدفوعات تطوراً ملحوظاً في دول الخليج خلال الأعوام القليلة الماضية نتيجة لتنامي وعي المستهلك ونضوج تجربته بالإضافة إلى التطورات المتسارعة التي شهدها قطاع المدفوعات. لقد كان لجائحة كورونا (كوفيد-19) هذا العام تأثيراً كبيراً على قطاع المدفوعات، لكنها في الوقت ذاته أتاحت التعاملات المصرفية والمالية كما فتحت المجال لمزيد من التطور والابتكار".