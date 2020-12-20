شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أسهم تهبط ببورصة مسقط بجلسة الأحد على رأسها "بنك مسقط" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع سوق مسقط للأوراق المالية بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، حيث هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.05% خاسراً 1.68 نقطة ليغلق عند مستوى 3611.150 نقطة، وبلغ حجم التداول 36.8 مليون سهم بقيمة 4.4 مليون ريال عبر تنفيذ 331 صفقة لعدد 39 سهماً.

وارتفعت 4 أسهم ببورصة مسقط، على رأسهم سهم "الأنوار لبلاط السيراميك" بنسبة 4.87%، ثم سهم "السوادي للطاقة" بنسبة 1.96%، ثم سهم "عمان للاستثمارات والتمويل" بنسبة 1.12%، فيما تراجعت 4 أسهم على رأسها سهم "سيمبكورب صلالة" بنسبة 3.92%، ثم سهم "بنك مسقط" بنسبة 1.51%، ثم سهم "العمانية لخدمات التمويل" بنسبة 1.45%، فيما تصدر سهم "الأسماك العمانية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 2.6 مليون ريال عماني.

وفي سياق متصل أعلنت سوق مسقط للأوراق المالية، إدراج أسهم شركة العافية للتطوير والاستثمار الصحي، في السوق الثالثة برأسمال قدره 1.7 مليون ريال عماني، كما أعلنت السوق، إدراج زيادة رأسمال شركة النماء للدواجن، في السوق الثالثة بعدد 40.2 مليون سهم.

وفي سياق آخر أعلنت شركة سيكو، عن توقيع اتفاقية مع بنك مسقط، للاستحواذ على حصة الأغلبية في شركة مسقط المالية، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لبنك مسقط، بقيمة دفترية تقارب 80 مليون ريال سعودي (ما يعادل 8.2 مليون ريال عماني)، وسيتم تنفيذ عملية الاستحواذ عن طريق قيام سيكو بتبادل جميع أسهم سيكو المحتفظ بها حالياً كأسهم خزينة كاملة مقابل 72.71% في شركة مسقط المالية (السعودية)، ونتيجة لعملية تبادل الأسهم، سوف يمتلك بنك مسقط 38.6 مليون سهماً ما نسبته 9% من رأسمال سيكو عند إتمام الصفقة.