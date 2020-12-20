شكرا لقرائتكم خبر عن بنك أبوظبي الأول يهبط ببورصة أبوظبي بأولى جلسات الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسة الأسبوع، بنسبة 0.42% خاسراً 21.45 نقطة ليغلق عند مستوى 5113.773 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 1.9 مليار درهم ليغلق عند مستوى 732.360 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 74 مليون سهم، بقيمة 319.5 مليون درهم، عبر تنفيذ 1882 صفقة.

وهبطت 3 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 0.82%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.58%، يليه قطاع الصناعة بنسبة 0.02%، فيما ارتفع قطاع العقار بنسبة 1.21%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.64%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.45%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.37%.

وارتفع 17 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة الجرافات البحرية الوطنية بنسبة 4.92%، ثم سهم شركة إشراق للاستثمار بنسبة 3.23%، ثم سهم شركة أكسا الهلال الأخضر للتأمين بنسبة 3.01%، فيما تراجعت 7 أسهم على رأسها سهم بنك أبوظبي الأول بنسبة 1.2%، ثم سهم شركة دانة غاز بنسبة 1.09%، ثم سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة بنسبة 0.7%، وتصدر سهم بنك أبوظبي الأول قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 95.1 مليون درهم.

وفي سياق متصل أعلن بنك أبوظبي التجاري، انعقاد اجتماع مجلس إدارة البنك، اليوم الأحد، وتمت مناقشة بعض الأمور العامة والموافقة حيثما كان مناسباً.

كما أعلن بنك الشارقة، انعقاد اجتماع مجلس إدارة البنك، اليوم الأحد، وتمت مراجعة عامة للعام 2020، ومناقشة الاستراتيجية المقترحة للعام 2021 والموافقة عليها.

وأعلنت شركة الإمارات للتأمين، انعقاد اجتماع مجلس إدارة البنك، اليوم الأحد، وتم إقرار جدول الاجتماع، ومحضر اجتماع مجلس الإدارة السابق، ومناقشة المسائل العامة ذات الصلة بنشاط الشركة، وأمورها التشغيلية والاستراتيجية.