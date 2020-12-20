شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الذهب اليوم الأحد 20-12-2020 في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار الذهب اليوم الأحد 20 ديسمبر 2020، بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة، وتوقف حركة المبيعات خلال يوم الأحد من كل أسبوع بالسوق المصرى، وسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 821 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

الذهب عيار 18 سجل 703 جنيهات.

الذهب عيار 21 سجل 821 جنيها.

الذهب عيار 24 سجل 938 جنيها.

الجنيه الذهب 6568 جنيها.

أوقية الذهب 1881 دولارا.



وشهد سعر الدولار الأمريكى اليوم الأحد 20-12-2020، استقرارا فى بعض البنوك العاملة فى مصر، وذلك مع بداية أولى تعاملات الأسبوع، ليستقر فى البنك الأهلى المصرى عند 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع.

واختلفت الأوضاع كثيراً في سوق المعادن الثمينة، إذا ما قمنا بمقارنة وضع سعر الذهب الآن وهو المعدن الأكثر تداولا في مصر بنفس الفترة من العام الماضي، فشراء الهدايا الذهبية هذا العام احتفالا برأس السنة ربما يكون صعبا بعض الشيء، وذلك بسبب الارتفاع الكبير في سعر المعدن الأصفر، قياسا على نفس الاصفر العام الماضي.

سعر الذهب خلال منتصف شهر ديسمبر 2019 كان يسجل 664 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، وهذا كان سعر مناسب للشراء خلال احتفالات الكريسماس، لكن الوضع في ديسمبر 2020 تغير كثيرا وشهدت أسعار الذهب ارتفاعاً غير مسبوق، نتيجة الأحداث الكثيرة التي شهدها العام خلال عام 2020.

وحقق الذهب ارتفاعات كبيرة هذا الأسبوع ومكاسب بالجملة على المستوى العالمى، وكذلك المحلى فى مصر، فى ظل أجواء متوترة عالميا فى الشأن الاقتصادى، والذى يلقى بظلاله على أسواق المعادن الثمينة والعملات وأسواق الأسهم.

فى سوق الصاغة بدأ الذهب هذا الأسبوع بسعر تراوح بين 800 إلى 802 جنيه، ورغم أنه سعر مرتفع نسبيا، إلا أن باقى أيام الأسبوع شهدت ارتفاعات متتالية جعلت الذهب يرتفع تقريبا 19 جنيها، وهذه الارتفاعات بالطبع تؤثر فى حركة البيع والشراء، فكلما حدثت زيادة فى أسعار الذهب كلما تأثرت القدرات الشرائية للمستهلكين فى أسواق الصاغة، وكلما تراجع الذهب إلى مستويات مطلع هذا العام، كلما تشهد حركة البيع عودة لنشاطها مرة أخرى.

المستهلك يبحث عن شراء الذهب بسعر مناسب حتى يتمكن من تحقيق الأرباح، لكن البعض يرى أن ارتفاع الذهب يزيد من النشاط البيعى فى سوق الصاغة بمصر، وهذا حدث فعليا خلال الارتفاع التاريخى أغسطس 2020، بعد أن سجل الذهب 900 جنيه للجرام لأول مرة، وشهدت الأسواق عمليات بيع كبيرة بهدف جنى الأرباح بعد صعود الذهب لمستويات تاريخيه، لم يتم تسجيلها فى أى وقت مضى.