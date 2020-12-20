شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات بورصة الكويت بالختام.. و3 شركات تنفى وجود أحداث جوهرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.18% خاسراً 9.94 نقطة ليغلق عند مستوى 5632.44 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.28% خاسراً 17.35 نقطة ليغلق عند مستوى 6158.97 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.12% رابحاً 5.43 نقطة ليغلق عند مستوى 4594.89 نقطة، وصعد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.29% رابحاً 13.43 نقطة ليغلق عند مستوى 4677.99 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 197.5 مليون سهم بقيمة 30.9 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 8243 صفقة، وهبطت 7 قطاعات على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.14%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.79%، يليه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.28%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.27%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.19%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.01%، فيما ارتفع قطاع النفط والغاز بنسبة 2.02%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.39%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.37%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.02%.

وجاء سهم شركة مبرد القابضة على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 14.62%، يليه سهم شركة بيت الطاقة القابضة بنسبة 11.65%، ثم سهم شركة المعدات القابضة بنسبة 10.61%، فيما تصدر سهم شركة مراكز التجارة العقارية القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 5.33% يليه سهم شركة المنار للتمويل والإجارة بنسبة 5%، ثم سهم شركة حيات للاتصالات بنسبة 4.96%.

وفي سياق متصل قالت شركة أسيكو للصناعات، إنه صدر حكم لصالح شركة أسيكو للصناعات (فرع دبي).

وفي السياق ذاته أعلنت بورصة الكويت، بأنه تم وقف التداول على أسهم بعض الشركات وفقا لما يلي:-

أولاً: شركات لم تقدم بيانات 30-6-2019، 30-9-2019 31-12-2019، 31-3-2020، 30-6-2020 و 30-9-2020:

شركة تمكين القابضة.

ثانياً: شركات لم تقدم بيانات 31-7-2019، 31-10-2019 ، 31-1-2020، 30-4-2020 و31-7-2020:

شركة ايفكت العقارية.

ثالثاً: شركات لم تقدم بيانات 31-3-2020، 30-6-2020 و30-9-2020:

شركة دانة الصفاة الغذائية.

الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني.

رابعاً: شركات لم تقدم بيانات 30-9-2020:

شركة المال للاستثمار.

شركة ريم العقارية.

الشركة العالمية للمدن العقارية.

خامساً: شركات تجاوزت خسائرها 75% من رأس المال:

شركة دانة الصفاة الغذائية.

شركة الديرة القابضة.

شركة مُنشـآت للمشـاريع العقـارية.

سادساً: شركات موقوفة بسبب التصفية:

شركة ايفكت العقارية.

شركة دانة الصفاة الغذائية.

سابعاً: شركات لم تقم بسداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2019 وعام 2020:

شركة تمكين القابضة.

شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية.

شركة رأس الخيمة لصناعة الأسمنت والمواد الانشائية.

الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني.

ثامناً: شركات لم تقم بسداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2020:

شركة ايفكت العقارية.

تاسعاً: شركات موقوفة بقرار من هيئة أسواق المال:

شركة مجموعة عربي القابضة.

شركة أجوان الخليج العقارية.

شركة أبيار للتطوير العقاري.

وفي سياق آخر أعلنت شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية، اكتمال عملية الاكتتاب في أسهم زيادة رأس مالها وإقفال باب الاكتتاب بنهاية مدته في 15 ديسمبر الجاري، وهذا قد تم الاكتتاب في إجمالي أسهم الزيادة المصدرة بعدد 218 مليون سهماً عادياً وبقيمة إجمالية بلغت 28.34 مليون دينار كويتي شاملاً 21.8 مليون دينار كويتي القيمة الاسمية، مضافاً إليها 5.54 مليون دينار كويتي علاوة إصدار.

وفي سياق منفصل أعلنت شركات بيت الاستثمار الخليجي، بيت الطاقة القابضة، مبرد القابضة، عدم وجود أي احداث جوهرية من شأنها التأثير على أسهم الشركات، بالشكل الذي يترتب عليه هذا النشاط غر الاعتيادي في التداول.