شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة دبي خضراء بافتتاحية الأسبوع.. و"داماك" تدرس رفع حصتها بمشروع فى لندن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.35% رابحاً 8.95 نقطة ليغلق عند مستوى 2559.24 نقطة، وبلغ حجم التداول 222.5 مليون سهم محققة ما قيمته 228.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 3457 صفقة لعدد 30 سهماً، وصعد قطاعي العقارات والاستثمار والخدمات المالية ببورصة دبي، بنسبة 1.43%، 1.16%، على التوالي، فيما تراجع قطاع البنوك بنسبة 0.31%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 0.20%، يليه قطاعي التأمين والاتصالات بنسبة 0.17%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.08%.

وقفز 16 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة داماك العقارية دبي بنسبة 4.57%، ثم سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 2.61%، فيما تراجعت 8 أسهم، على رأسها سهم شركة دار التكافل بنسبة 2.04%، ثم سهم شركة أرامكس بنسبة 1.36%، فيما تصدر سهم شركة داماك العقارية دبي قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 35.8 مليون ورقة بقيمة 59.9 مليون درهم.

وفي سياق متصل أعلنت شركة أجيليتي للمخازن العمومية، عن توقيع من خلال شركتها التابعة في جمهورية مصر العربية، على عقد إدارة وتشغيل مشروع "جسور" لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، ويهدف مشروع جسور، الذي أطلقته وزارة قطاع الأعمال العام المصرية في يوليو 2019 إلى توفير منظومة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات للتجارة الخارجية، والتي تشمل النقل البري للبضائع والتخليص الجمركي والتجميع، والنقل البحري للبضائع والتخزين والتأمين.

في سياق آخر أعلنت شركة إعمار للتطوير، عن تفرغ رئيس مجلس الإدارة ومؤسس إعمار محمد علي العبار لأمور الإدارة التنفيذية والمتابعة اليومية لشئون الشركة، وانتخاب عدنان كاظم رئيساً لمجلس الإدارة، والدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر نائباً لرئيس المجلس، وذلك بناءً على طلب "العبار" موافقة المجلس، وحرصهم على الامتثال بأحكام المادة رقم 7 (ب) من دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة المرفق بقرار رئيس مجلس إدارة، والتي تحظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي وظيفة تنفيذية بالشركة.

وفي سياق منفصل قالت شركة داماك العقارية دبي، إن مجلس الإدارة، سينعقد يوم الأربعاء الموافق 23 ديسمبر، وذلك لمناقشة تعيين عضو مجلس إدارة بدلاً من العضو المستقيل، مناقشة والنظر في صفقة استحواذ محتملة، وأي مسائل أخرى تعرض من قبل الأعضاء.

وكشفت "داماك"، تفاصيل صفقة الاستحواذ المحتملة، التي سيتم مناقشتها من قبل مجلس الإدارة، وهي رفع نسبة مساهمة الشركة الحالية في مشروع ناين المز في مدينة لندن.

فيما أعلن بنك دبي الإسلامي، عن اجتماع مجلس إدارة البنك، يوم الثلاثاء، الموافق 22 ديسمبر الجاري، وسيناقش موازنة سنة 2020 بالإضافة إلى استراتيجية وموازنة سنة 2021، وذلك بجانب موضوعات أخرى مدرجة ضمن جدول أعمال الاجتماع المذكورة.