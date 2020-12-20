بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 9.9 نقطة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأحد على انخفاض مؤشر السوق العام 9ر9 نقطة ليبلغ مستوى 44ر5632 نقطة بنسبة هبوط بلغت 18ر0 في المئة.

وتم تداول كمية أسهم بلغت 5ر197 مليون سهم تمت عبر 8239 صفقة نقدية بقيمة 8ر30 مليون دينار (نحو 6ر101 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 4ر5 نقطة ليبلغ مستوى 89ر4594 نقطة بنسبة صعود بلغت 12ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 5ر151 مليون سهم تمت عبر 5019 صفقة نقدية بقيمة 7ر10 مليون دينار (نحو 3ر35 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الأول 3ر17 نقطة ليبلغ مستوى 97ر6158 نقطة بنسبة هبوط بلغت 28ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 9ر45 مليون سهم تمت عبر 3220 صفقة بقيمة 13ر20 مليون دينار (نحو 4ر66 مليون دولار).

وارتفع مؤشر (رئيسي 50) نحو 4ر13 نقطة ليبلغ مستوى 99ر4677 نقطة بنسبة صعود بلغت 29ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 7ر99 مليون سهم تمت عبر 2761 صفقة نقدية بقيمة 07ر8 مليون دينار (نحو 6ر26 مليون دولار).

وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي (مبرد) و(بيت الطاقة) و(المعدات) و(السورية) أما شركات (عقارات ك) و(التعمير) و(بيت الطاقة) و(مبرد) فكانت الأكثر تداولا في حين كانت شركات (مراكز) و(المنار) و(حيات كوم) و(كميفك) الأكثر انخفاضا.