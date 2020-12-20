شكرا لقرائتكم خبر عن «داماك» توضح مسألة صفقة الاستحواذ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت شركة داماك العقارية، إن صفقة الاستحواذ المحتملة التي سيتم مناقشتها من قبل مجلس الادارة يوم الاربعاء 23 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، تتعلق برفع نسبة مساهمة الشركة الحالية في مشروع «ناين المز» في مدينة لندن. وأكدت الشركة بأنه لا يوجد حتى تاريخه أي صفقات استحواذ أخرى تم تقديمها إلى مجلس إدارة الشركة لغايات النظر والمناقشة.

وارتفع سهم «داماك» لأعلى مستوى منذ عامين خلال جلسة الاحد بنسبة 14%، بعد إفصاح للشركة قالت فيه إن مجلس الإدارة سينظر في «صفقة استحواذ محتملة»، لكنه قلص مكاسبه عند الإغلاق لتصل إلى 4.6% إلى 1.6 درهم.

وقالت الشركة في إفصاح للسوق صباح الأحد: «يقعد مجلس إدارة «داماك العقارية» اجتماعه، الأربعاء، 23 ديسمبر / كانون الأول الجاري؛ للنظر في تعيين عضو مجلس إدارة بدلاً من العضو المستقيل، ومناقشة والنظر في صفقة استحواذ محتملة، وأي مسائل أخرى تعرض من قبل الأعضاء.»

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