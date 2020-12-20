شكرا لقرائتكم خبر عن «إكسبو 2020 دبي».. تسليم موقع «نيسان» في جناح التنقل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اجتمع ممثلون من نيسان وإكسبو 2020 مؤخراً حيث جرى التسليم الرسمي لموقع نيسان في جناح التنقل في إكسبو 2020.

وسيكون موقع نيسان الذي يُتوقع اكتماله بنهاية يونيو/ حزيران 2021 محور محادثات مستقبل التنقل في إكسبو. وسيشكّل وجهة ملهمة للزوار بفضل بنيته التحتية اللافتة وما يقدّمه لهم من تجارب فريدة وتقنيات متطورة.

وكان كل من أحمد الخطيب، الرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم العقاري في إكسبو 2020؛ وعمار البرزنجي، نائب رئيس – الخزينة والشؤون التجارية في إكسبو 2020 دبي؛ ومرجان فريدوني، الرئيس التنفيذي للأجنحة والمعارض في إكسبو 2020؛ في استقبال كل من، تييري صباغ، المدير التنفيذي لنيسان الشرق الأوسط؛ وجوني بايفا، نائب رئيس التسويق والمبيعات في أفريقيا والشرق الأوسط والهند وأوقيانوس؛ وعبد الإله وزني، رئيس قسم التسويق في نيسان الشرق الأوسط.

وستعرض نيسان في إكسبو 2020 الذي سيمتد لستة أشهر بين الأول من أكتوبر 2021 و31 مارس 2022، خبراتها في مجال حلول النقل المستدام والمدن الذكية.

وفي إطار شراكتها الرسمية مع إكسبو 2020 دبي، ستقدم نيسان للحدث الدولي أسطولاً يضمّ أكثر من 600 سيارة من مختلف طرازاتها.

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