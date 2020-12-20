شكرا لقرائتكم خبر عن النقل الجماعي تعتزم تشغيل مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بالربع الثاني 2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو" أنها قد استلمت من شركة المواصلات العامة والتي تمتلك فيها سابتكو 80% من رأسمالها. إشعاراً أمس يفيد بأن الهيئة الملكية لمدينة الرياض حددت بداية التشغيل الفعلي لشبكة مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بالحافلات بمدينة الرياض خلال الربع الثاني من عام 2021م.

وذكرت سابتكو في بيان لها على "تداول" أنه يصعب تحديد التكاليف المرتبطة بالحدث حالياً حيث يتم التنسيق بين الأطراف ذات العلاقة نحو دراسة خطط العمل اللازمة والتي سيتم بموجبها تحديد تلك التكاليف والإعلان عنه في حينه.

وكانت "سابتكو" قد أعلنت في وقت سابق أن الهيئة الملكية لمدينة الرياض حددت بداية التشغيل الفعلي لشبكة مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بالحافلات بمدينة الرياض خلال الربع الرابع من عام 2020.

وكانت "سابتكو" قد أعلنت أيضا عن موافقة مجلس إدارتها، باستخدام الاحتياطي النظامي البالغ 183.471 مليون ريال لإطفاء كامل الخسائر المتراكمة.

وأفادت الشركة، بأنه سيتم استخدام ما يتبقى من الاحتياطي النظامي لما قد يطرأ من خسائر تظهر كما في 31 ديسمبر 2020.

وتوقعت "سابتكو" تراجع إيراداتها بنسبة 50%، خلال العام المالي 2020، جراء القرارات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مقارنة بالعام السابق حيث مازالت آثار ظروف الجائحة قائمة واستمرار عدم عودة الحياة الطبيعية، مما يصعب معه تحديد الأثر المالي المتوقع بدقة.