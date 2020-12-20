شكرا لقرائتكم خبر عن تغطية اكتتاب حقوق الأولوية الخاص بأميانتيت بنسبة 88.5% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة أميانتيت العربية السعودية عن تغطية تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة بنسبة 88.53%.

وحسب بيان للشركة على "تداول" فقد تم الاكتتاب بعدد 10.62 مليون سهم من الأسهم الجديدة المطروحة من إجمالي عدد 12 مليون سهم.

وبلغت قيمة الأسهم المكتتب فيها 106.23 مليون ريال سعودي، حيث كان الاكتتاب بالقيمة الاسمية للسهم.

وذكرت أميانتيت في بيانها أنه سيتم طرح الأسهم المتبقية على عدد من المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي، على أن تقوم تلك المؤسسات بتقديم عروض شراء للأسهم المتبقية.

وسيتم تخصيص الأسهم المتبقية للمؤسسات الاستثمارية بإعطاء الأولوية للعرض الأعلى سعراً ثم الأقل فالأقل (بشرط ألا يقل عن سعر الطرح)، على أن يتم تخصيص الأسهم بالتناسب على المؤسسات الاستثمارية التي تقدم نفس العرض.

وذكرت الشركة أنه وفي حال وجود أسهم غير مشتراة من قبل المؤسسات الاستثمارية فسيتم تخصيص هذه الأسهم لمتعهد التغطية الذي سيقوم بشرائها بسعر الطرح.

وأكدت أميانتيت أن فترة الطرح المتبقي للأسهم التي لم يتم الاكتتاب بها والبالغة (1,376,565) سهم سوف تبدأ من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الثلاثاء 07-05-1442هـ الموافق 22-12-2020م وتستمر إلى الساعة الخامسة مساءً من يوم الأربعاء بتاريخ 08-05-1442هـ الموافق 23-12-2020م.

وكانت شركة مركز إيداع الأوراق المالية قد أعلنت في وقت سابق عن إضافة حقوق الأولوية المتداولة لشركة أميانتيت في حسابات المركز للمساهمين المستحقين، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 6 ديسمبر 2020.

وبدأت فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة في 7 ديسمبر 2020، وانتهت في 14 ديسمبر الجاري، كما انتهت مرحلة الاكتتاب في الأسهم الجديدة في 17 ديسمبر 2020.

يُذكر أن عمومية الشركة أقرت، خلال نوفمبر الماضي، زيادة رأس مال الشركة بنسبة 60%، عن طريق طرح حقوق أولوية، ليرتفع من 200 مليون ريال إلى 320 مليون ريال، وبذلك يرتفع عدد الأسهم من 20 مليون سهم إلى 32 مليون سهم، بنسبة زيادة لكل سهم تبلغ 0.6 حق لكل سهم.

وتستهدف الشركة من زيادة رأس المال تمويل رأس المال العامل وسداد القروض والسداد للموردين حسب التفصيل الوارد في نشرة الإصدار.

وتجدر الإشارة إلى أن أميانتيت حققت صافي خسائر بلغ 55.5 مليون ريال في الربع الثالث من العام 2020، مقابل خسائر بلغت 5 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الخسائر خلال الربع الثالث إلى تراجع المبيعات من 186.3 مليون ريال سعودي في الربع المماثل عن العام السابق إلى 115.97 مليون ريال، بسبب عمليات الإغلاق الناتجة عن جائحة كورونا، وارتفاع التكلفة التشغيلية وذلك بسبب انخفاض المبيعات مما أسفر عن ارتفاع في إجمالي الخسارة بمبلغ وقدره 25.8 مليون ريال.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 244.1 مليون ريال، مقابل خسائر بلغت 301.1 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.