شكرا لقرائتكم خبر عن هشام طلعت مصطفى: إشادة بمبادرة التمويل العقاري ونحتاج لنظرة أشمل لتنشيط السوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة بمبادرة التمويل العقاري التى أطلقها البنك المركزى المصري، مؤكدا إنها إيجابية.

وأضاف خلال جلسة "صناعة العقار وتحديات التصدير" بمؤتمر اخبار اليوم الاقتصادى السابع "الاقتصاد المصرى إنجازات وتحديات فى ظل جائزة كرونا" أنه لكى تحقق نتائج أكثر فاعلية لتحقيق تنمية حقيقية تتطلب نظرة أوسع وأكبر لتحقيق أهدافها.



وأوضح انها نجحت فى تعزيز الطلب فى السوق العقارية إلا أننا بحاجة إلى حلولا غير تقليدية لتعزيز نشاط السوق العقارية، بوصفها محركات رئيسيا للنشاط الاقتصادى.