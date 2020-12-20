شكرا لقرائتكم خبر عن 9 قطاعات تهبط ببورصة الكويت بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.18% خاسراً 10.22 نقطة ليصل إلى مستوى 5632.16 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.2% خاسراً 12.1 نقطة ليصل إلى مستوى 6164.22 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.14% خاسراً 6.41 نقطة ليصل إلى مستوى 4583.05 نقطة، كما تراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.07% خاسراً 3.36 نقطة ليصل إلى مستوى 4661.20 نقطة.

وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 156.3 مليون سهم بقيمة 26.3 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 6472 صفقة، وهبطت 9 قطاعات على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.62%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.53%، يليه قطاع التأمين بنسبة 0.50%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.37%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.36%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.23%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.13%، فيما ارتفع قطاعي النفط والغاز بنسبة 1.96%، ثم قطاعي الصناعة والمنافع بنسبة 0.36%.

وجاء سهم شركة مبرد القابضة على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 15.38%، يليه سهم شركة بيت الطاقة القابضة بنسبة 12.78%، ثم سهم شركة المعدات القابضة بنسبة 9.85%، فيما تصدر سهم شركة إيفا للفنادق والمنتجعات القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 8.44% يليه سهم شركة مراكز التجارة العقارية بنسبة 6%، ثم سهم شركة المنار للتمويل والإجارة بنسبة 5%.

وفي سياق متصل قالت شركة أسيكو للصناعات، إنه صدر حكم لصالح شركة أسيكو للصناعات (فرع دبي).

وفي السياق ذاته أعلنت بورصة الكويت، بأنه تم وقف التداول على أسهم بعض الشركات وفقا لما يلي:-

أولاً: شركات لم تقدم بيانات 30-6-2019، 30-9-2019 31-12-2019، 31-3-2020، 30-6-2020 و 30-9-2020:

شركة تمكين القابضة.

ثانياً: شركات لم تقدم بيانات 31-7-2019، 31-10-2019 ، 31-1-2020، 30-4-2020 و31-7-2020:

شركة ايفكت العقارية.

ثالثاً: شركات لم تقدم بيانات 31-3-2020، 30-6-2020 و30-9-2020:

شركة دانة الصفاة الغذائية.

الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني.

رابعاً: شركات لم تقدم بيانات 30-9-2020:

شركة المال للاستثمار.

شركة ريم العقارية.

الشركة العالمية للمدن العقارية.

خامساً: شركات تجاوزت خسائرها 75% من رأس المال:

شركة دانة الصفاة الغذائية.

شركة الديرة القابضة.

شركة مُنشـآت للمشـاريع العقـارية.

سادساً: شركات موقوفة بسبب التصفية:

شركة ايفكت العقارية.

شركة دانة الصفاة الغذائية.

سابعاً: شركات لم تقم بسداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2019 وعام 2020:

شركة تمكين القابضة.

شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية.

شركة رأس الخيمة لصناعة الأسمنت والمواد الانشائية.

الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني.

ثامناً: شركات لم تقم بسداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2020:

شركة ايفكت العقارية.

تاسعاً: شركات موقوفة بقرار من هيئة أسواق المال:

شركة مجموعة عربي القابضة.

شركة أجوان الخليج العقارية.

شركة أبيار للتطوير العقاري.