شكرا لقرائتكم خبر عن آخر موعد للاكتتاب في "صندوق الخبير للدخل المتنوع المتداول" الخميس المقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صرحت شركة "الخبير المالية"، المتخصصة بإدارة الأصول المتخصصة في الاستثمارات والخدمات المالية المتوافقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية، بأن فترة الطرح الأولي لوحدات صندوق "الخبير للدخل المتنوع المتداول"، الذي يعدُّ الأول من نوعه في المنطقة، ستنتهي يوم الخميس المقبل 24 ديسمبر 2020م الموافق 9 جمادى الأولى 1442هـ.

وأشارت الشركة في بيان صحفي اطلعت عليه "أخبار اليوم"، إلى أن الصندوق يوفر محفظة متنوعة من الأصول المُدرة للدخل، ويقدم للمستثمرين فرص تحقيق عوائد دورية منافسة عن طريق الاستثمار في مجموعة متنوعة من الأصول، وتضم تلك الأصول: الصكوك، والتمويل التجاري، والإجارة، وصناديق الدخل، والمرابحة.

وتتوزع محلياً وإقليمياً وعالمياً لتشمل المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وأوروبا، حيث يهدف الصندوق إلى تحقيق عوائد منافسة تفوق 5% سنوياً توزع مرتين في السنة على مالكي الوحدات.

وتُتاح الفرصة للاستثمار في وحدات الصندوق للمستثمرين من الشركات السعودية، والشركات في دول مجلس التعاون الخليجي، والمستثمرين الأفراد داخل المملكة من المواطنين والمقيمين، وكذلك للمستثمرين الأجانب المؤهلين للاشتراك في الصندوق عبر أربع جهات مستلمة تشمل "البنك الأهلي التجاري"، و"بنك الرياض"، و"البنك السعودي الفرنسي"، و"الجزيرة كابيتال".

يذكر أن "الخبير المالية" هي شركة متخصصة في إدارة الأصول والاستثمارات البديلة والخدمات الاستثمارية، مقرها مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، وهي حاصلة على ترخيص من هيئة السوق المالية السعودية برقم (37 – 07074).

وكانت شركة "الخبير المالية"، أعلنت في أغسطس الماضي، عن إغلاق الاكتتاب في الطرح الإضافي لــ"صندوق الخبير ريت" بنجاح، حيث تمت التغطية بنسبة تجاوزت 104% من إجمالي حجم الطرح النقدي.

وسيتم تزويد مقام الهيئة بكافة تفاصيل الاشتراك النقدي فور الحصول عليها من قِبَل مدير الاكتتاب، ليصبح إجمالي قيمة أصول الصندوق 1,707.5 مليون ريال سعودي وبزيادة قدرها 70%.

وكانت الجمعية العمومية لمالكي وحدات صندوق الخبير ريت، اعتمدت مؤخرا، الموافقة على زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق بقيمة 722.802 مليون ريال.

وأفاد الصندوق، في بيان سابق لموقع سوق "تداول" المالي، بأن زيادة الأصول سيتم من خلال طرح وحدات إضافية والحصول على تمويل إضافي متوافق مع الضوابط الشرعية.