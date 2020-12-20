شكرا لقرائتكم خبر عن «ماجد الفطيم»: قطاع التجزئة يستعيد كامل عافيته منتصف 2021 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توقعت مجموعة ماجد الفطيم القابضة، أن يساعد طرح اللقاحات حول العالم في دعم الاقتصاد عام 2021، بعد عام شهد تخبطات كثيرة جراء عمليات الإغلاق لمكافحة جائحة فيروس كورونا.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة، آلان بيجاني، في مقابلة مع تلفزيون بلومبيرج: «إن حملة التطعيم العالمية ستساعد في رسم ملامح عام 2021 باعتباره العام الذي من المتوقع أن تتحسن فيه الأمور».

وأضاف: «بعد الربع الأول من العام المقبل، سنرى عودة أفضل بكثير». وعن قطاع التجزئة في الإمارات، قال إنه «يعود بقوة أكبر الآن، وبحلول منتصف عام 2021 يجب أن نعود إلى مستويات 2019».



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