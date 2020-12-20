شكرا لقرائتكم خبر عن 4أسهم تصعد ببورصة البحرين.. وبنك البحرين الإسلامي يحجز على حسابات "جبي بي زاخر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.16% رابحاً 2.35 نقطة ليصل إلى مستوى 1495.76 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.3 مليون سهم بقيمة 698.5 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع الخدمات بنسبة نمو 9.03% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية- بتلكو بنسبة 0.84%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 3.66% مدفوعاً بصعود سهم بنك البحرين الوطني بنسبة 0.16%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.13%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.47% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 0.61%، فيما تراجع سهم إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.32%.

وفي سياق متصل أعلن بنك البحرين الإسلامي، قيامه بالحجز على الحسابات المصرفية لشركة جبي بي زاخر يادس اوفرسيز ليمتد، و4 أشخاص آخرين كإجراء احترازي فقط.

وفي سياق آخر أعلنت شركة سيكو، عن توقيع اتفاقية مع بنك مسقط، للاستحواذ على حصة الأغلبية في شركة مسقط المالية، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لبنك مسقط، بقيمة دفترية تقارب 80 مليون ريال سعودي (ما يعادل 8.2 مليون ريال عماني)، وسيتم تنفيذ عملية الاستحواذ عن طريق قيام سيكو بتبادل جميع أسهم سيكو المحتفظ بها حالياً كأسهم خزينة كاملة مقابل 72.71% في شركة مسقط المالية (السعودية)، ونتيجة لعملية تبادل الأسهم، سوف يمتلك بنك مسقط 38.6 مليون سهماً ما نسبته 9% من رأسمال سيكو عند إتمام الصفقة.

وأعلنت شركة إنفستكورب القابضة، بيع حصتها في بنك باريس برتراند.

وفي سياق منفصل أعلنت شركة ناس، عن اجتماع مجلس الإدارة، يوم الأربعاء الموافق 24 فبراير 2021، حيث ستتم مناقشة وإقرار البيانات المالية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر2021.

كما تعقد شركتي إنوفست ومجموعة جي إف إتش المالية، اجتماع مجلس الإدارة، يوم الخميس الموافق 24 ديسمبر، حيث تناقش الأولى اعتماد الميزانية التقديرية لسنة 2021، والثانية مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك مع هيئة الرقابة الشرعية للمجموعة، وذلك حسب المتطلبات السنوية لمصرف البحرين المركزي.