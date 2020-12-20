شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة دبي ترتفع بالمستهل.. و"أجيليتي" توقع عقد مشروع جسور في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.16% رابحاً 29.58 نقطة ليصل إلى مستوى 2579.87 نقطة، وبلغ حجم التداول 141.5 مليون سهم محققة ما قيمته 155.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 2309 صفقة لعدد 27 سهماً، وصعدت 5 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 2.94%، أعقبه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 2.42%، يليه قطاع الخدمات بنسبة 1.29%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.32%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.23%، فيما تراجع قطاعي الاتصالات والبنوك بنسبة 0.17%، 0.01%، على التوالي.

وقفز 19 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة داماك العقارية دبي بنسبة 11.76%، ثم سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 3.32%، فيما تراجعت 5 أسهم، على رأسها سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 2.05%، ثم سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 0.46%، فيما تصدر سهم شركة دبي للاستثمار قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 24.8 مليون ورقة بقيمة 37.2 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 2.72%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة أجيليتي للمخازن العمومية، عن توقيع من خلال شركتها التابعة في جمهورية مصر العربية، على عقد إدارة وتشغيل مشروع "جسور" لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، ويهدف مشروع جسور، الذي أطلقته وزارة قطاع الأعمال العام المصرية في يوليو 2019 إلى توفير منظومة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات للتجارة الخارجية، والتي تشمل النقل البري للبضائع والتخليص الجمركي والتجميع، والنقل البحري للبضائع والتخزين والتأمين.

في سياق آخر، أعلنت شركة إعمار للتطوير، عن تفرغ رئيس مجلس الإدارة ومؤسس إعمار محمد علي العبار لأمور الإدارة التنفيذية والمتابعة اليومية لشئون الشركة، وانتخاب عدنان كاظم رئيساً لمجلس الإدارة، والدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر نائباً لرئيس المجلس، وذلك بناءً على طلب "العبار" موافقة المجلس، وحرصهم على الامتثال بأحكام المادة رقم 7 (ب) من دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة المرفق بقرار رئيس مجلس إدارة، والتي تحظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي وظيفة تنفيذية بالشركة.

وفي سياق منفصل قالت شركة داماك العقارية دبي، إن مجلس الإدارة، سينعقد يوم الأربعاء الموافق 23 ديسمبر، وذلك لمناقشة تعيين عضو مجلس إدارة بدلاً من العضو المستقيل، مناقشة والنظر في صفقة استحواذ محتملة، وأي مسائل أخرى تعرض من قبل الأعضاء.

فيما أعلن بنك دبي الإسلامي، عن اجتماع مجلس إدارة البنك، يوم الثلاثاء، الموافق 22 ديسمبر الجاري، وسيناقش موازنة سنة 2020 بالإضافة إلى استراتيجية وموازنة سنة 2021، وذلك بجانب موضوعات أخرى مدرجة ضمن جدول أعمال الاجتماع المذكورة.