شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم.. تتراوح بين 24 - 26 جنيها للكيلو للمستهلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن أسعار الدواجن اليوم الأحد 20-12-2020 حيث سجل الكيلو في المزرعة 19 - 20 جنيها.

وقال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الدواجن مستقرة اليوم حيث سجلت في المزرعة 20 جنيها للكيلو، مشيرا إلى أن السعر للمستهلك يتراوح بين 24-26 جنيها للكيلو.

وأضاف السيد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن أسعار الدواجن المجمدة مستقرة عند 33 جنيها للدجاجة وزن 1كجم، مشيرا إلى أن سعر البيض فى المزرعة سجل 25 جنيها للكرتونة فى حين سجلت أسعار المستهلك 29-31 جنيها.

يذكر أن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، كشف عن أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن ارتفاع أسعار الدواجن المجمدة في المجمعات الاستهلاكية، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدة أنه لا صحة لارتفاع أسعار الدواجن المجمدة في المجمعات الاستهلاكية، مُشددة على أن أسعار الدواجن المجمدة بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية لشركتي العامة والمصرية لتجارة الجملة قد شهدت انخفاضاً فى أسعارها، لتصل إلى 30 جنيهاً للكيلو بدلاً من 37 جنيهاً، مشيرة إلى شن حملات رقابية دورية على كافة الأسواق، لمنع أي تلاعب أو ممارسات احتكارية.