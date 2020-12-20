شكرا لقرائتكم خبر عن تباين أسعار العملات اليوم الأحد 20-12-2020 فى مصر. واليورو بـ 19.12جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت أسعار العملات اليوم الأحد 20-12-2020، أمام الجنيه المصرى، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، وذلك مع بداية تعاملات الأسبوع اليوم، حيث استقر سعر الدولار بالبنك الأهلى عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، في حين ارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، لـ 19.12 جنيه للشراء، و19.31 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 19.06 جنيه للشراء، و19.29 جنيه للبيع.

قالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية، إن الاتفاق بشأن حزمة الإغاثة الجديدة من تداعيات وباء كورونا فى الولايات المتحدة، والتي طال انتظارها، قد أصبح قريبا بعدما تحقيق إنجاز كبير مساء أمس السبت بشأن أحد النقاط الرئيسة الشائكة، وهى دور الاحتياطي الفيدرالي فى التدخل فى الاقتصاد الأمريكى. وبعد أيام من المفاوضات المتوترة بشأن بند قدمه السيناتور بات تومى لتقليص سلطة الإقراض الطارئ للبنك المركزى، توصل زعيم الأقلية الديمقراطية فى مجلس الشيوخ تشاك شومر وتومى، الجمهورى من ولاية بنسلفانيا، إلى اتفاق من حيث المبدأ بشأن هذا الحكم، حسبما قال مساعدون، وسيعمل الجانبان الآن على صياغة النص التشريعى للتأكد من أنه يعكس الخطوط العريضة للاتفاق. وقال شومر عند مغادرته مبنى الكابيتول: "نحن نقترب كثيرا، قريبيون جدا" وتوصع أن يصوت مجلس النواب والشيوخ للموافقة على الحزمة يوم الأحد قبل ساعات من نفاذ الأموال من الحكومة عند منتصف الليل.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:



سعر الدولار اليوم سعر الدولار اليوم استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليومانخفض صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ليسجل 21.07 جنيه للشراء، و21.39 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 21.10 جنيه للشراء، و21.44 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترلينى اليومانخفض صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ليسجل 21.07 جنيه للشراء، و21.39 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 21.10 جنيه للشراء، و21.44 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليومارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، 19.12 جنيه للشراء، و19.31 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 19.06 جنيه للشراء، و19.29 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى اليوماستقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى اليومتباين صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، 48.77 جنيه للشراء، و51.73 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 48.75 جنيه للشراء، و51.81 جنيه للبيع.