شكرا لقرائتكم خبر عن موبكو: نقل ملكية أسهم "أجريوم" لـ"المالية" مقابل تنازلها عن الدعاوى التحكيمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)، إنه جارى اتخاذ إجراءات نقل ملكية كامل الأسهم الخاصة بشركة أجريوم في شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) والبالغ عددهم 59.6 مليون سهم إلى وزارة المالية، قبل 31 ديسمبر الجاري، وفقاً للجدول الزمني المتفق عليه باتفاقيتي التسوية وشراء الأسهم، وبموجب اتفاق التسوية ستقوم شركة أجريوم بالتنازل عن كافة الدعاوى التحكيمية المقامة ضد جمهورية مصر العربية والشركات ذات الصلة.

ونوهت "موبكو"، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد، إلى أن اتفاقيتي التسوية وشراء الأسهم لن ينتج عنها أي التزام مالي على شركة موبكو أو الشركة المصرية للمنتجات النيتروجينية، وليس لها أي تأثير على النشاط التشغيلي والتمويلي لأي من الشركتين.

وجاء ذلك بناء على خطاب المستشار رئيس الأمانة الفنية للجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار المتضمن اعتماد مجلس الوزراء قرار اللجنة الوزارية بالموافقة على إبرام اتفاقيتي التسوية وشراء الأسهم لإنهاء النزاع القائم بين شركة أجريوم سابقاً (نيوترون حالياً) وجمهورية مصر العربية والشركة المصرية للمنتجات النيتروجينية المملوكة لشركة موبكو.