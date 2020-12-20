شكرا لقرائتكم خبر عن الغرفة التجارية بالجيزة: الحكومة اتخذت خطوات غير مسبوقة فى جميع المجالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عمر بلبع، أمين صندوق الغرفة التجارية بالجيزة، وعضو الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن مصر تشهد نقلة حضارية وبنية تحتية غير مسبوقة فى جميع القطاعات الاقتصادية.

وأوضح بلبع لـ"الخليج 365"، أن الحكومة اتخذت خطوات سريعة وغير مسبوقه فى جميع المجالات خلال السنوات القليلة الماضية، فاستطاعت فى فترة وجيزة إنشاء العديد من المدن والمشروعات التنموية العملاقة، منها: مشروع قناة السويس الجديدة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والعاصمة الإدراية الجديدة، بالاضافة مشروعات البنية التحتية الغير مسبوقة فى كافة المجالات.

وأكد أمين صندوق الغرفة التجارية بالجيزة، وعضو الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن هذه المشروعات الضخمة حققت نهضة اقتصادية غير مسبوقة لمصر، مؤكدا أن كل هذه الايجابيات تحسب للحكومة والقيادة السياسية، ولولا جائحة كورونا كان الاقتصاد المصرى حقق معدلا أقوى بكثير.