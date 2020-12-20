تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة وحيداً بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً.
وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 10828 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 2214 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 13076 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 4198 نقطة.
فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.28% ليصل إلى مستوى 2092 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.05% ليصل إلى مستوى 3032 نقطة.
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