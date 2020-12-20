شكرا لقرائتكم خبر عن 32.4 % انخفاض قيمة العجز في الميزان التجاري بشهر سبتمبر 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد النشرة الشهرية لبيانات التجـارة الخارجية سبتمبر 2020 وقد بـلغت قيـمة العجــز فى الميـزان التجارى 2.7 مليـار دولار، خـلال شهر سبتمبر 2020، مقابل 4.0 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة انخفاض قدرها32.4 %.

ومن أهم المؤشرات، إنخفاض قيمـة الصــادرات بنسبـة 2.8%، حيـث بلغـت 2.3 مليــار دولار خـلال شهــر سبتمبر 2020 مقابل 2.4 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع وأهمها: (ملابس جاهزة نسبة 5.1٪، منتجات البترول بنسبة 36.5%، بترول خام بنسبة 38.4%، اسمده بنسبة 33.4%).

بينما إرتفعت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر سبتمبر 2020 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العـــام السابق وأهمهــا (لدائن بأشكالهـا الاوليــة "بلاستيـك" بنسبـة 15.2%، عجائن ومحضرات غذائيـة متنوعة بنسبة 17.8%، سجـاد وكليم بنسبة 23.6%، ادوية ومحضرات صيـدلـه بنسبة 4.9 %).

وإنخفضــــت قيمـة الــواردات بنسبــة 21.3 %، حيث بلغـت 5.0 مليار دولار خـلال شهر سبتمبر 2020 مقابل 6.4 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها: (قمح بنسبة 16.3%، البترول الخام بنسبة 0.3%، منتجات بترول بنسبة 51.2%، مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 39.6%).

بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر سبتمبر 2020 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهــمها: (سيارات ركوب بنسبــة 19.9%، أجهزة تليفونات للأفراد بنسبة 5.4%، فول صويا بنسبة 1.9%، اجهزة اتوماتيكية لمعالجة المعلومات بنسبة 166.1%).