شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار مواد البناء اليوم.. حديد التسليح بين 10600 - 11100جنيه للطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار مواد البناء في السوق المحلي اليوم الأحد 20-12-2020، استقرارا فى الأسعار وفقا لما أكدته الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وأكد أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية إن السوق يتمتع بوفرة في المعروض، مشيرا إلى تأثر السوق بتوقف حركة البناء والتي تنتظر إعادتها مرة أخرى بعد وضع اشتراطات البناء الجديدة.

وأضاف الزيني في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن أسعار حديد التسليح تتراوح بين 10600 - 11100جنيه للطن تسليم أرض مصنع، والسعر للمستهلك سجل 10800-11300جنيها للطن.

وأشار الزيني إلى أن أسعار الأسمنت سجلت 650-680 جنيها للطن تسليم أرض مصنع، مضيفا أن سعر المستهلك بين 700-750 جنيها للطن، وأسعار الجبس 550 - 650 جنيها للطن، وسعر الرمل بين 60-100 جنيها للمتر، والطوب بين 750-950 جنيها للألف طوبة.

وكانت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، قالت إن البرنامج الجديد لدعم الصادرات سينتهي خلال نهاية يناير المقبل، ونركز على قطاعي السيراميك والأسمنت.

وأضافت، أن البرنامج يسعي إلي دعم الشركات لاستهداف أسواق معينة وقطاعات بعينها، علي أن نتجاوز أي مشكلات في البرنامج بصورته القديمة.

وكشف وزير المالية محمد معيط، إن برنامج الطروحات الحكومية في البورصة لم يتم إغلاقه وهناك لجنة لمتابعة الأمر، ونسعي لاتخاذ القرار في الوقت المناسب.