شكرا لقرائتكم خبر عن الخضروات اليوم.. الطماطم تسجل أقل سعر منذ أكتوبر الماضى فى سوق الجملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الخضروات اليوم الأحد 20-12-2020 انخفاضا في أسعار الطماطم لأول مرة لتتراوح بين 2-5 جنيهات منذ شهر أكتوبر الماضي وذلك وفقا لما أعلناه شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الطماطم بدأت تعود إلى طبيعتها حيث يتراوح سعر الجملة اليوم 2-5 جنيهات للكيلو، مشيرا إلى أن أقصى سعر للمستهلك سيتراوح بين 3-7 جنيهات للكيلو مقابل 15 جنيها فى شهر أكتوبر الماضي.

وأضاف النجيب في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن أسعار البطاطس بين 1.25-2.5 جنيه للكيلو، والملوخية تتراوح بين 2-4 جنيهات للكيلو وأسعار الفاصوليا 3-5 جنيهات للكيلو، وأسعار الكوسة بين 2- 4.5 جنيهات للكيلو، الجزر سجل 3 - 5 جنيهات للكيلو، البسلة سجلت 7-10 جنيها للكيلو، والبطاطا 1.5 - 2 جنيه للكيلو، وسعر الفلفل ألوان 17- 21 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيها للكيلو.

وأشار النجيب إلى أن سعر البصل الأحمر بين 3 - 5.5 جنيها للكيلو، والبصل الأبيض 3-6.5 جنيه للكيلو، وأسعار الخيار البلدى بين2-4 جنيهات للكيلو، وسعر الخيار الصوب يتراوح بين 3-5 جنيهات للكيلو، وكيلو الباذنجان رومي سجل 1.5 - 2 جنيها، سعر الباذنجان عروس أبيض ليسجل 1.5 - 2.5 جنيه للكيلو، والباذنجان عروس أسود من 2-3 جنيهات للكيلو.