شكرا لقرائتكم خبر عن الكابلات يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل صباحي – 20-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم الكابلات (2110) في آخر جلساته، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.10% بما يعادل -0.35 نقطة، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، بهدف دعمه في مهاجمة مستوى المقاومة المحوري 34.25، في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تداولات السهم بمحاذاة خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية. لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة تداولاته بمحاذاة خط الميل الصاعد، ليستهدف مستوى المقاومة 34.25 استعداداً لمهاجمته. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 30.00 ومستوى المقاومة 34.25.

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