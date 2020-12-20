إعمار محاط بالإشارات السلبية – تحليل صباحي – 20-12-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم إعمار (4220) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.68% بما يعادل -0.16 نقطة، وذلك وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، مع تأثره بكسر خط اتجاه صاعد في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، بالإضافة لاستمرار الضغط السلبي لتداولاته أدنى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 9.50، ليستهدف مستوى الدعم المهم 8.85.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.20 ومستوى المقاومة 9.68.
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