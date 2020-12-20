شكرا لقرائتكم خبر عن عسير يهاجم مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 20-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم عسير (4080) في آخر جلساته، محققاً مكاسب قليلة بلغت نسبتها 1.52% بما يعادل 0.26 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليهاجم السهم بهذا الارتفاع مستوى المقاومة العنيد 17.48.

لهذا تظل توقعاتنا الإيجابية المحيطة بالسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه لمستوى المقاومة 17.48، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 20.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 16.28 ومستوى المقاومة 18.50.