شكرا لقرائتكم خبر عن العقارية تحيط به الضغوط الإيجابية – تحليل صباحي – 20-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم العقارية (4020) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليستند السهم بهذا الانخفاض إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.74% بما يعادل -0.12 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليستند السهم بانخفاضه الأخير إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في محاولة منه لاكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 15.96، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 17.32.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.76 ومستوى المقاومة 17.00.