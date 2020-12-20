شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يعاود الانخفاض – تحليل صباحي – 20-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم الجزيرة (1020) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.58% بما يعادل -0.08 نقطة، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، مستنداً بذلك إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى المتوسط.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 13.44، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 14.51.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.44 ومستوى المقاومة 14.00.