ألافكو (ALAFCO) يصل لهدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 20-12-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم لهدفه السعري المتوقع عند مستوى 225 فلس، حيث اغلق الخميس الماضي عند مستوى 216 فلس، في ظل استمرار تداول مؤشر استوكاستيك في منطقة الشراء المبالغ فيه، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 200 فلس كمستوى اول، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 225 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 210 بينما مستوى المقاومة هو 217 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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