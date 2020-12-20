شكرا لقرائتكم خبر عن الخليجي (GIH ) يمدد مكاسبه -تحليل صباحي- 20-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مدد السهم مكاسبه كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق الخميس عند مستوى 91 فلس، وهو أعلى مستوى يصل اليه السهم في شهر، مما يعد إشارة ايجابية، وفي ظل ارتفاع في كمية التداول، مما قد نتوقع معه إمكانية استمرار الارتفاع الحالي لمستوى المقاومة التالي عند 100 فلس كمستوى أول ثم 108 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 80 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 88.1 بينما مستوى المقاومة هو 92.9 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد