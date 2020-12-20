شكرا لقرائتكم خبر عن بيت الطاقة (ENERGYH) يواصل الارتفاع -تحليل صباحي- 20-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم الارتفاع كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق الخميس عند مستوى 26٫60 فلس، مصحوبا بارتفاع في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة ايجابية، كما تجاوز السهم الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” لذلك فالأنظار تتجه لأعلى لمستويات قد تصل الى 28٫50 فلس كمستوى أول ثم 35 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 23 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 25.7 بينما مستوى المقاومة هو 29.3 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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