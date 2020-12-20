شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتقدم بشكوى ضد شركة محمول لجهاز تنظيم الاتصالات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه العديد من مستخدمى الهاتف المحمول ، مشكلات تتعلق بالخدمات المقدمة من شركات المحمول، ودائما ما تضع الشركات أرقام مختصرة لتلقي شكاوى العملاء ، ولكن في حال عدم توصل العميل لحلول مع الشركة مقدمة الخدمة يمكنه تقديم شكوى لجهاز تنظيم الاتصالات ، سواء برقم الخط الساخن 155 أو من خلال الموقع الإلكتروني، ويضع الجهاز شروط للعملاء لتقديم الشكاوى للجهاز منها :

1- أن يكون الرقم المشكو منه مملوك لمقدم الشكوى بالفعل، وفي حالة تسجيل شكوى للغير يجب أن يكون الشاكي مفوض كتابيا بذلك، في حالة ثبوت أن الشاكي غير مالك للخط المشكو منه لن يتم استكمال فحص الشكوى.

2- أن يكون المستخدم قد قام بالشكوى للمشغل المعني ولم يتلقى رد، أو كان الرد غير مرضي بالنسبة له.

3- التأكد من مرور 48 ساعة علي تسجيل الشكوى لدى المشغل قبل تسجيل الشكوى لدي الجهاز

4- في حالة أن تكون الشكوى بخصوص حسابات شركات، يجب أن يكون الشاكي المفوض الرسمي للحساب.

5- في حالة موافقة العميل على تلك الشروط يقوم بتسجيل البيانات الخاصة به عبر موقع الجهاز وتشمل، عنوان المستخدم، نوع الشكوى، المشغل محل الشكوى، رقم الشكوى عند المشغل.