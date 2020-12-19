شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مناطق في دبي تسجل إشغالاً فندقياً كاملاً خلال رأس السنة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

مع استمرار نمو الطلب على حجوزات الليالي الفندقية من السوق المحلية وبعض الأسواق الدولية، سجلت منشآت فندقية في عدة مناطق في مدينة دبي إشغالاً كاملاً خلال احتفالات رأس السنة الجديدة، فيما سجلت بعض المنشآت معدلات إشغال مرتفعة للغاية تتراوح ما بين 70% إلى 90%، وذلك حسب نوعية المنشأة الفندقية.

وأظهر رصد ”الخليج 365” على مواقع الحجوزات الفندقية خلال رأس السنة الجديدة نفاد غالبية الغرفة والشقق المتاحة للحجز على هذه المواقع في الفنادق في منطقة «داون تاون دبي» و«جميرا» و«نخلة جميرا»، و«مرسى دبي» و«جي بي آر»، و«الخليج التجاري»، و«شارع الشيخ زايد»، مما يشير إلى تسجيل هذه الفنادق مستويات إشغال مرتفعة تصل إلى 100%.

وتحتفظ المنشآت الفندقية بعدد قليل من الغرف المتاحة للحجز للاستفادة من طلبات الأيام الأخيرة، وبذلك تكون المواقع الإلكترونية الخاصة بالحجوزات قد استنفدت جميع المعروض على مختلف منصاتها.

وكان مسؤولون فندقيون أكدوا ل ”الخليج 365” في وقت سابق أن السياحة الداخلية وبعض الأسواق الدولية، دفعت المنشآت الفندقية لتسجيل معدلات إشغال مرتفعة فترة أعياد الميلاد ورأس السنة الجديدة.

وتلقت الأسواق حجوزات قوية من السوق الداخلي وبعض الأسواق الدولية مثل المملكة المتحدة وروسيا وأوروبا الشرقية، ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وبعض الدول الآسيوية، ودول مجلس التعاون الخليجي.

وبحسب الحجوزات، لا تزال بيوت العطلات أو الشقق السكنية المفروشة والتي تؤجر تحت فئة بيوت العطلات، تسجل مستويات سعرية مرتفعة وصلت إلى أكثر من 25 ألف درهم لقاء ليلة واحدة في «بنتهاوس» أو شقة فاخرة ذات إطلالة على برج خليفة. وأظهرت معظم مواقع الحجوزات الفندقية أن فنادق نخلة جميرا سجلت إشغالات مرتفعة للغاية، وصلت إلى 100%، كما نفدت غرف فنادق منطقة داون تاون دبي المتاحة للحجز بشكل كامل، وسجلت أيضاً فنادق شاطئ الجميرا إشغالاً كاملاً، فيما تبقت بيوت العطلات متاحة للحجز.

وفي منطقتي مرسى دبي، وجميرا بيتش ريزيدنس، وصل الإشغال إلى أكثر من 95%، ونفدت الغرف والشقق المتاحة للحجز على الجزء الأكبر من المنشآت، أما المنشآت المتبقية فلا تزال تعرض 3 أو 4 وحدات متاحة.

وسجلت منطقة الخليج التجاري أيضاً إشغالات مرتفعة، مع نفاد الوحدات المتاحة للحجز على المواقع الإلكترونية، باستثناء 7 فنادق لا تزال تعرض نحو 5 أو 10 وحدات لكن منشأة.

وشهدت فنادق شارع الشيخ زايد طلباً قوياً من الزوار والمقيمين أيضاً، حيث وصلت الإشغالات إلى أكثر من 90% في بعض المنشآت.

ويتوقع أن تشهد الأيام القليلة المقبلة، زيادة في الطلب على الليالي الفندقية، وخاصة من الأسواق الدولية التي لا يوجد عليها قيود للسفر، أما السياحة الداخلية، فستساهم أيضاً في زيادة الحجوزات ولاسيما أن العديد من العائلات تنتظر إلى الأيام الأخيرة للحجز.