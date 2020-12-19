شكرا لقرائتكم خبر عن 4 شركات عقارية في دبي تستقطب اهتمام المستثمرين الخليجيين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

عزز المستثمرون الخليجيون من حيازتهم من الأسهم الشركات الإماراتية في سوق دبي المالي منذ بداية ديسمبر /كانون الأول 2020، حتى نهاية جلسة 17 الجاري، مسجلين صافي استثمار في الأسهم كمحصلة شراء بنحو 152 مليون درهم، ليسجلوا بذلك أكبر محصلة شرائية بين جميع المستثمرين منذ مطلع ديسمبر، ومنذ بداية العام الجاري.

بحسب بيانات التداول وفقاً للجنسيات ما بين الفترة 1 و17 ديسمبر/كانون الأول 2020، بلغت مشتريات المستثمرين الخليجيين من أسهم الشركات الوطنية المدرجة في سوق دبي نحو 358.5 مليون درهم، وبلغت مبيعاتهم نحو 206.3 مليون درهم. وأظهرت تحليل ”الخليج 365” أن المستثمرين الخليجيين رفعوا ملكيتهم في نحو 18 شركة في سوق دبي المالي بإضافة 171 مليون سهم إلى محافظهم الاستثمارية بأحجام متفاوتة، مقابل عملية تسييل طفيفة بلغت نحو 6.2 مليون سهم في 4 شركات وطنية فقط.

ولاقت أربع شركات عقارية اهتمام المستثمرين الخليجيين، حيث تصدرت «الاتحاد العقارية» قائمة الشركات الأكثر شراءً من قبل مستثمري دول المجلس التعاون الخليجي، بنحو 83.6 مليون سهم، ثم «إعمار العقارية» 15.7 مليون سهم، ثم «ديار للتطوير» 14.4 مليون سهم، ثم «دي إكس بي إنترتينمنتس» 11.2 مليون سهم، ثم «العربية للطيران» 10.2 مليون سهم، ثم «دبي للاستثمار» 9.8 مليون سهم، ثم «سلامة» 5.4 مليون سهم، ثم «داماك» 4.8 مليون سهم.

الشركات الأكثر شراءً من قبل الخليجيين: 83.6 مليون سهم «الاتحاد العقارية»

15.7 مليون سهم «إعمار العقارية»

14.4 مليون سهم «ديار للتطوير»

11.2 مليون سهم «دي إكس بي»

10.2 مليون سهم «العربية للطيران»

9.8 مليون سهم «دبي للاستثمار»

5.4 مليون سهم «سلامة»

4.8 مليون سهم «داماك»

ومنذ بداية الشهر حتى نهاية جلسة 17 ديسمبر/كانون الأول 2020، سجل المستثمرون العرب محصلة بيع في سوق دبي بنحو 12.3 مليون درهم، كما سجل المواطنون محصلة بيع بنحو 208.5 مليون درهم.

وفي المقابل، سجل المستثمرون الخليجيون محصلة شرائية قوية بلغت 152 مليون درهم، كما سجل المستثمرون الأجانب غير العرب محصلة شرائية بنحو 68.7 مليون درهم.

ومنذ بداية العام الجاري، سجل المستثمرون الخليجيون أكبر محصلة شرائية على الإطلاق في سوق دبي المالي (شركات وطنية وخليجية) بنحو 423.7 مليون درهم، نتيجة لمشتريات بنحو 5.2 مليار درهم، ومبيعات بنحو 4.8 مليار درهم

على الصعيد الأسبوعي، وأظهرت بيانات التداول أن المستثمرين الأجانب غير العرب سجلوا محصلة شراء في أبوظبي ب23.6 مليون درهم، فيما سجلوا محصلة بيع في دبي بنحو 14.3 مليون درهم. وبلغت مشترياتهم في السوقين نحو 1.05 مليار درهم، أما مبيعاتهم فوصلت إلى 1.04 مليار درهم.

وسجل العرب محصلة شراء في أبوظبي بنحو 4 ملايين درهم، و8.15 مليون درهم في دبي. كما سجل الخليجيون محصلة شراء، بنحو 25.1 مليون درهم في أبوظبي، و44.2 مليون درهم في دبي.

في المقابل، سجل المواطنون محصلة بيعية بنحو 91 مليون درهم، منها 52.7 مليون درهم في أبوظبي، و38 مليون درهم في دبي. ووصلت مشترياتهم في السوقين إلى نحو 1.77 مليار درهم، بينما ارتفعت مبيعاتهم إلى 1.87 مليار درهم.