شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتياطي الفيدرالي يخفف قيود إعادة شراء أسهم البنوك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خفف مجلس الاحتياطي الفيدرالي قيوده على إعادة شراء الأسهم في أكبر البنوك في البلاد، واستنتج بعد جولة ثانية من اختبارات الإجهاد أن المؤسسات لديها «مستويات رسملة قوية».

وقال المركزي إنه سيسمح للبنوك بالبدء في إعادة شراء الأسهم مرة أخرى - إلى حد أقصى - لرفع الحظر الذي فرضه على إعادة شراء الأسهم المفروضة على الصناعة للنصف الثاني من هذا العام. وفي الربع الأول من عام 2021، ستكون البنوك قادرة على دفع توزيعات الأرباح وإجراء عمليات إعادة شراء للأسهم لا يتجاوز إجماليها متوسط ​​الدخل الصافي للبنك خلال العام السابق.

كانت هذه الخطوة بمثابة تأييد لمدى نجاح القطاع خلال جائحة كوفيد-19. ومع ذلك، سيستمر بنك الاحتياطي الفيدرالي في منع البنوك من زيادة توزيعات أرباحها، وهو قيد فرضه صانعو السياسة بعد الجولة الأولى من اختبارات الضغط التي أعلن عنها في يونيو.

يقول كبار مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي إن التغيير، الذي يسري في الربع الأول من عام 2021، سيعني أن البنوك الأقل ربحية ستواجه قيوداً أكثر على مقدار رأس المال الذي يمكنها دفعه.

على العكس من ذلك، سيكون لدى البنوك الأكثر ربحية مرونة أكبر في عمليات إعادة الشراء والأرباح.

قال نائب رئيس الرقابة في بنك الاحتياطي الفيدرالي: «كان النظام المصرفي مصدراً للقوة خلال العام الماضي، وتؤكد نتائج اختبار الإجهاد اليوم أن البنوك الكبيرة يمكن أن تستمر في إقراض الأسر والشركات حتى أثناء حدوث تحول مستقبلي سلبي في الاقتصاد».

«شتاء مليء بالتحديات بشكل استثنائي»

في الجولة الثانية من الاختبارات، أخضع بنك الاحتياطي الفيدرالي أكبر 33 بنكاً لسيناريوهين اقتصاديين افتراضيين: أحدهما يعاني فيه الاقتصاد من ضرر أكبر ولكنه يتعافى بسرعة ؛ وآخر حيث يتعرض الاقتصاد لضربة أقل حدة، لكنه يعاني من انتعاش أبطأ.

قرر الاحتياطي الفيدرالي أنه في كلا السيناريوهين، ستبقى كل شركة فوق الحد الأدنى التنظيمي لنسب رأس المال القائمة على المخاطر التي حددها البنك المركزي.

انتهت بعض البنوك - مثل «إتش إس بي سي» (أمريكا الشمالية) و«دي بي» و«بي إن سي» بإجمالي مستويات رأس المال بعد اختبار الإجهاد والتي كانت في مقابل الحد الأدنى التنظيمي المطلق في كلا السيناريوهين.

أضاف الاحتياطي الفيدرالي، الذي عادة ما يقوم بإجراء اختبار جهد واحد فقط في العام، اختباراً ثانياً لعام 2020 بسبب حالة عدم اليقين الاقتصادي التي أثارتها جائحة «كوفيد-19».

لكن مجلس الاحتياطي أوضح أيضاً أنه لن يقوم بإعادة معايرة مخازن رأس المال للضغط (المستخدمة لتعيين الحدود الدنيا التنظيمية) من الجولة الثانية من اختبارات الإجهاد. سيبقى ذلك عند المستويات التي حددتها الجولة الأولى من اختبارات الإجهاد.