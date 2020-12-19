شكرا لقرائتكم خبر عن أول خفض للدينار العراقي في خمس سنوات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال البنك المركزي العراقي في بيان، السبت، إنه قرر رفع سعر بيع الدولار للبنوك وشركات الصرافة إلى 1460 ديناراً، من 1182 ديناراً للدولار الواحد، بهدف تعويض تراجع الإيرادات النفطية الناجم عن تدهور أسعار النفط.

ويعتمد العراق في 95% من دخله على عائدات النفط. وكانت آخر مرة خفض فيها قيمة الدينار في ديسمبر/كانون الأول 2015 عندما رفع سعر بيع الدولار إلى 1182 ديناراً من 1166 ديناراً في السابق.

وقال البنك في بيانه «الأزمة المالية التي تعرض لها العراق بسبب جائحة كورونا؛ أدت إلى حدوث عجز كبير في الموازنة العامة واضطرار وزارة المالية إلى الاقتراض من المصارف وإعادة خصمها لدى البنك المركزي وبمبالغ كبيرة لغرض دفع الرواتب وتلبية الاحتياجات الإنفاقية الأخرى المتعلقة بالخدمات المقدمة للمواطنين».

وأضاف: «الاستمرار بسعر الصرف الحالي... أصبح يشكل عائقاً كبيراً لإجراء التنمية الحقيقية وتعزيز التنافسية للإنتاج المحلي».

وتابع قائلاً: إن تدخل البنك المركزي جاء «لدعم المالية العامة وإنقاذ متطلبات الإنفاق العام». لكن البنك أوضح: إن هذا «التخفيض في قيمة الدينار سيكون لمرة واحدة فقط ولن يتكرر». (رويترز)

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