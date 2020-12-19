شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرات قروض وإسكان المواطنين تشجع القطاع العقاري في أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عدنان نجم

أكد خبراء وعاملون في القطاع العقاري في أبوظبي أن قرارات القيادة الرشيدة بتوزيع أراض سكنية ومساكن وقروض لتمويل بناء المساكن، من شأنها أن تدعم القطاع وتنشط حركة البناء والتشييد والمقاولات، موضحين أن العديد من القطاعات ذات العلاقة ستستفيد من هذه المبادرات الهامة.

وأوضح هؤلاء أن القيادة الرشيدة حريصة على توفير حياة كريمة للمواطنين وتخفيف الأعباء عنهم، مشيرين إلى أن هذه المبادرات هامة للغاية في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتحسين أداء قطاع العقارات والبناء والتشييد خاصة في ظل الظروف الراهنة.

قال الدكتور مبارك حمد مرزوق العامري عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي: يعتبر قطاع البناء والمقاولات من أكثر القطاعات التي تستفيد من مبادرات الإسكان التي جرى الإعلان عنها خلال العام 2020 في أبوظبي، حيث قاربت قيمة المبادرات وقروض الإسكان التي تضمنتها ما يقارب 15.5 مليار درهم، وإن هذا الرقم كفيل بتنشيط القطاع العقاري في الإمارة، ودفعه للصمود في وجه الظروف التي شهدناها مؤخراً بسبب تفشي جائحة كورونا.

وأضاف د. العامري: إن العام القادم يبشر ببدء التعافي للقطاع العقاري ونأمل أن يستعيد هذا القطاع عافيته بأقرب وقت ممكن كونه من القطاعات الاقتصادية الحيوية، حيث يحتضن آلاف الوظائف ويسهم في دفع عجلة النمو.

دعم الاقتصاد

ومن جهته، تحدث عمير الظاهري رئيس مجلس إدارة مجموعة بن عرار القابضة بالقول: إن دولة الإمارات حريصة على توفير الحياة الكريمة لمواطنيها، ومن شأن هذه المبادرات أن تسهم في تنشيط قطاع الإنشاءات والبناء في أبوظبي، وقطاعات اقتصادية أخرى، حيث إن هذه المبادرات عامل هام في دعم الاقتصاد الوطني.

وأضاف الظاهري: إن الحزم الإسكانية التي تشمل قروض وتوزيع مساكن وأراضي سكنية، تؤكد حرص واهتمام القيادة الرشيدة بشؤون المواطنين وسعادتهم وتعزيز دورهم في المساهمة في دفع عجلة التنمية في المجتمع، ومن شأن هذه المبادرات تعزيز الاستقرار الأسري وتحقيق الرفاهية والحياة الكريمة لمواطني إمارة أبوظبي.

الحياة الكريمة

وقال الدكتور عبدالرحمن العفيفي الرئيس التنفيذي لشركة تمكن العقارية: لقد تعودنا من القيادة الرشيدة اتخاذ قرارات لتوفير الحياة الكريمة للأسر والعائلات في دولة الإمارات، وهذه القرارات تؤدي إلى الاستقرار الأسري وتوفير الحياة الكريمة.

وأضاف العفيفي: كما تسهم هذه القرارات في تنشيط السوق العقاري في أبوظبي، كما تستفيد منه قطاعات اقتصادية منها قطاع المستلزمات المنزلية وقطاع تجارة التجزئة، وغيرها، وإننا على ثقة بأن قيادتنا حريصة على دعم قطاع العقارات كونه من القطاعات الاقتصادية المهمة بالدولة.

استثمار في الرفاهية

ومن جانبه، يقول الدكتور علي العامري رئيس مجلس إدارة مجموعة الشموخ: إن الفائدة الاقتصادية الأكثر وضوحاً لتوزع البيوت للمستفيدين هي زيادة الإنفاق التقديري، وتعفي المستفيدين من إيجار البيوت لأن الإيجار يعتبر أكبر وأهم المصروفات كل شهر، وكما نعرف فإن احتمال إنفاق الأموال على أي شيء بخلاف الاحتياجات الأساسية يضر بالاقتصاد المحلي أما إذا حصلوا على المنازل فإنهم قادرون على إنفاق المزيد على المشتريات المحلية - وتجاوز الضروريات لشراء طعام أفضل، والحصول بشكل الرعاية الصحية الأمثل، وإنفاق المزيد في المجالات الأخرى.

وتابع د. العامري: إن الاستثمار في رفاهية المجتمع تكرس جهودها لتزويد العائلات بالمسكن الآمن والمستقر لأن المنازل هي الأساس لكل شيء في الحياة.

قيادة رشيدة

ومن جهتها قالت الدكتورة هدى المطروشي عضو الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي: إن قرار الإعفاء من سداد مستحقات القروض السكنية للمواطنين المتقاعدين وأسر المواطنين المتوفين، يزيل كثيراً من المعاناة عن هذه الأسر، وإن مثل هذه المبادرات لا تتأتى سوى من قيادة رشيدة تعمل على توفير متطلبات العيش الكريم لمواطنيها وتتلمس احتياجاتهم وتبادر، من دون طلب، باتخاذ قرارات تلبيتها.

وأضافت د. المطروشي: إن من المنتظر جني ثمار جملة الإجراءات والقوانين المنظمة والمحفزة للقطاع العقاري، التي من شأنها تعزيز الطلب في القطاع خلال العام المقبل، إلى جانب تفعيل قوانين أكثر سلاسة بشأن الملكية العقارية، وهي مبادرات تركت تأثيراً إيجابياً لدى المستثمرين العقاريين بشأن مستقبل القطاع، والمتوقع أنها ستؤدي دوراً مهماً في تحفيز الاستثمار، والحفاظ على الزخم الناجم عن حركة السياحة حتى بعد انتهاء معرض «إكسبو دبي» الدولي.

وتابعت بالقول: كما أن إقرار نظام الإقامة الدائمة «البطاقة الذهبية» للمستثمرين، وروّاد الأعمال، وأصحاب المواهب التخصصية، والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة، سيدعم الطلب على العقارات، واستيعاب المعروض الحالي والمستقبلي، وتحسين استقرار أسعار العقارات، والأهم أن قطاعي الوحدات السكنية والمساحات المكتبية هما الأكثر استفادة من الآثار الإيجابية المحتملة للمبادرات الجديدة التي أطلقتها الحكومة.

استقرار المجتمع

وذكر حمد العوضي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن المسكن يعتبر ركيزة أساسية لتكوين العائلة، ويعزز الاستقرار الأسري الذي يعد أحد عوامل استقرار المجتمع.

وقال العوضي: إن مبادرات الإسكان تهدف إلى التطور والدعم والاستثمار في الإنسان وتوفير حياة كريمة له، وإن عملية بناء وتشييد المنازل وتخصيص قروض لها تدعم وتحرك السوق كونها مشاريع يخصص لها رأس مال كبير، والعديد من الشركات تعمل في بناء وتشييد هذه المنازل وتطوير البنى التحتية في المناطق التي تقام بها، وغيرها من الأمور، الأمر الذي ينشط مختلف القطاعات المرتبطة بالقطاع العقاري، ويدفع النمو الاقتصادي.

وأضاف العوضي: كما نشهد موجة شراء للأثاث ومبيعات التجزئة والنقل للمنزل الجديد ينشط العديد من القطاعات، كما أن تخصيص ومنح المنازل يوفر على المواطنين دفع الإيجارات وتخصيص هذه المبالغ للشراء في مجالات وقطاعات أخرى.



خليفة المحيربي: ضخ سيولة مالية في السوق العقاري



قال خليفة المحيربي رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للاستثمار: تهدف القيادة الرشيدة إلى تطوير منظومة إسكان عصرية مستدامة تساهم في توفير الحياة الكريمة والاستقرار الأسري والاجتماعي للمواطنين، ومن شأن هذه المبادرات تنشيط قطاع البناء والتشييد، وضخ سيولة مالية في السوق العقاري، الأمر الذي يبشر بالخير للقطاع العقاري الذي بدأ يعاود أولى مراحل التعافي.

وثمن المحيربي جهود القيادة الرشيدة في دعم الاقتصاد الوطني ودفع عجلة النمو بما يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة التي نصبو إلى تحقيقها.

وفي ما يتعلق بأداء القطاع العقاري في الدولة، أجاب المحيربي: قد شهد القطاع العقاري تباطؤاً خلال الفترة الماضية، ولكن ذلك لا يعني أن هذا القطاع قد مرّ بحالة من الركود، بل استمرت عمليات البيع والشراء ولكن بوتيرة أقل عن السابق، ويمكن القول إن أسعار تداول العقارات في مختلف مناطق الدولة تعتبر مناسبة ومشجعة على الشراء والتملك، خاصة للمستخدمين النهائيين.

وأشار إلى حرص الشركات العقارية طرح عروض ترويج وتسويق تنافسية عبر توفير طرق سداد مرنة، وتوفير مزايا أكثر أمام المشترين، وإلغاء رسوم الخدمات، مما ساعد في تنشيط شراء الوحدات السكنية في المشاريع.

وذكر المحيربي أن الفترة الراهنة تشهد دخول مستثمرين جدد من دول المنطقة والعالم، لديهم اهتمام بشراء وتملك عقارات في الدولة، خاصة مع القوانين والتشريعات المشجعة على الشراء والتملك، والتي تحفظ حقوق الجميع، موضحاً أن عمليات تطوير وإطلاق المشاريع العقارية مستمرة أيضاً مع وجود اهتمام بدخول شركات تطوير عقاري جديدة إلى السوق.