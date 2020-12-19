شكرا لقرائتكم خبر عن هشام طلعت مصطفى :نحتاج 30 مليون وحدة سكنية وزيادة متوقعة لمساهمة القطاع بقيمة تريليونى جنيه فى الناتج المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة أن التحديات التى تواجه مصر خلال الـ ٣٠ سنة المقبلة كبيرة جدا، ومطلوب بناء نحو ٣٠ مليون وحدة سكنية المتاح حاليا نحو ٢٢ مليون وحدة.

وأضاف خلال جلسة "صناعة العقار وتحديات التصدير" بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى السابع "الاقتصاد المصرى إنجازات وتحديات فى ظل جائزة كرونا" اننا فى حاجة للتفكير خارج الصندوق من أجل البحث عن مصادر تمويلية بمواجهة هذه الفجوة السكنية.

وأشار إلى أن بناء هذه الوحدات يعزز من زيادة الناتج المحلى بمصر بنحو تريليونى جنيه، موضحاً، أن تنفيذ تلك الخطة يحتاج إلى مؤتمر اقتصادية موسع بمشاركة الجهات التمويلية وفى مقدمتها البنك المركزى المصرى.

وأضاف أن هذه الاستراتيجية إذا تم تنفيذها بشكل قوى سيغير خريطة الاقتصاد المصرى، ويعزز فرص نموه بشكل كبير فضلا هو توفير فرص عمل لا حصر لها.