شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد اليوم السبت 19-12-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم السبت 19-12-2020، الإعلان عن عدد كبير من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها، اتحاد الصناعات:مطالبنا بخفض سعر الغاز لزيادة التنافسية..وليس الأرباح، وزيرة التعاون تترأس اجتماع اللجنة الوطنية لدراسة التحول من سعر «الليبور»، هواوي تطلق HUAWEI Carnival بعروض ترويجية وحصرية للمستهلك في السوق المصري يوم 14 ديسمبر

قال أحمد عبد الحميد ، رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية ، يوجد العديد من الصناعات تضررت نتيجة ارتفاع أسعار الغاز ، وفى مقدمتها صناعة الأسمنت والسيراميك والزجاج ، مؤكدا فى تصريحات خاصة لـ " الخليج 365 " ، أن مطالب رجال الصناعة بضرورة تخفيض سعر الغاز ليس بغرض زيادة الارباح ولكن بهدف زيادة القدرة التنافسية للمنتج المصرى فى الأسواق العالمية وزيادة حجم التصدير و زيادة موارد الدولة من النقد الاجنبى.

ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الاجتماع الأول للجنة الوطنية الفنية والتشريعية والقانونية، التي تم تشكيلها بقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 2264 لعام 2020، لدراسة خطة عمل الحكومة المصرية بشأن تخلي مؤسسات التمويل الدولية عن العمل بسعر الفائدة المرجعي «الليبور»، نهاية 2021.

تم ذلك بحضور أعضاء اللجنة وهم الدكتورة جيهان صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، وممثلين عن البنك المركزي ووزارات المالية والتخطيط والخارجية وشئون المجالس النيابية والتعاون الدولي، بالإضافة إلى فريق عمل البنك الدولي الذي قدم عرضًا حول مبادرة البنك بشأن تغيير سعر الفائدة المرجعي مع الدول التي تتعامل معه.

أعلنت مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك عن إطلاق كرنفال هواوي – HUAWEI Carnival بعروض ترويجية وحصرية للمستهلك المصري علي منتجاتها بدءً من يوم 14 ديسمبر 2020 في جميع فروع هواوي Experience Store ولدى موزعيها المعتمدين، حيث ان هذه العروض تتضمن تقسيط لمدة 12 شهر بدون فوائد بالإضافة الي خصومات على بعض منتجات هواوي التي أطلقتها في السوق المصري والتي سوف يتم إطلاقها قريباً.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن إعلان صندوق النقد الدولى، استكمال المراجعة الأولى للبرنامج الاقتصادى المصرى بما يُتيح سحب مبلغ 1.67 مليار دولار، يُعد شهادة نجاح جديدة للاقتصاد المصرى فى ملف إشادات مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية، بعدما حقق أداء فاق كل التوقعات فى ظل جائحة «كورونا»، لتصبح مصر، كما ذكرت «بلومبرج»، ضمن الاقتصادات العشر الأسرع نموًا على مستوى العالم خلال عام 2020، وتُسجل ثانى أعلى معدل نمو اقتصادى فى العالم بنسبة 3.6%، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولى، وخفض معدلات الدين للناتج المحلى من 108% فى العام المالى 2016/ 2017، إلى 88% بنهاية يونيه 2020، وتحقيق فائض أولى 1.8% فى العام المالى الماضى، بينما تضاعفت فى الدول الناشئة الأخرى وغيرها معدلات الدين والعجز وجاء نموها بالسالب.

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الذي تم إقراره مؤخراً يقدم العديد من الحوافز لهذا القطاع الواعد أهمها وضع تعريف موحد للمشروعات الصغيرة لتوحيد نظرة كافة الجهات المعنية لهذه النوعية من المشروعات إلى جانب تقديم حوافز لجذب القطاع غير الرسمي للانضمام إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، فضلاً عن التيسيرات المقدمة لرواد الأعمال وصغار المبتكرين، مشيرةً إلى أنه جاري حالياً إعداد اللائحة التنفيذية للقانون ومن المقرر أن تصدر خلال المرحلة القريبة المقبلة.

تصدر قطاع العقارات، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع المنتهى، بعدما سجل حجم تداول بلغ 898.7 مليون ورقة بقيمة 1.9 مليار جنيه، وجاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية ثاني القطاعات التي شهدت نشاطًا، بحجم تداول قدره 832.2 مليون ورقة، بقيمة 1.1 مليار جنيه، فيما احتل قطاع الموارد الأساسية، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 129.1 مليون ورقة بقيمة 880.6 مليون جنيه، يليه قطاع البنوك بحجم تداول 18.6 مليون ورقة بقيمة 730.7 مليون جنيه، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بحجم تداول بلغ 230.7 مليون ورقة بقيمة 478.2 مليون جنيه.