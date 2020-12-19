تعرف على أسعار الذهب والعملات اليوم السبت 19-12-2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر تفاصيل تغيرات أسعار الذهب اليوم السبت بعد تراجعه بقيمة جنيهين، ليهبط جرام الذهب من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر من 823 إلى 821 جنيها للجرام، عقب تراجع الذهب العالمي من 1890 إلى 1881 دولارا للأونصة حتى صياغة التقرير.

أسعار الذهب اليوم في مصر أسعار الذهب اليوم في مصر الذهب عيار 18 سجل 703 جنيهات الذهب عيار 21 سجل 821 جنيها الذهب عيار 24 سجل 938 جنيها الجنيه الذهب 6568 جنيها أوقية الذهب 1881 دولارا واستقرت أسعار العملات اليوم السبت 19-12-2020، أمام الجنيه المصري، في بعض البنوك العاملة في مصر، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك يومي الجمعة والسبت بسبب العطلة الرسمية، حيث استقر سعر الدولار بالبنك الأهلي عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع. سعر الدولار: استقر عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع. سعر اليورو الأوروبى: 19.06 جنيه للشراء، و19.29 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترلينى: 21.10 جنيه للشراء، و21.44 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي: 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتي: 48.75 جنيه للشراء، و51.81 جنيه للبيع.

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