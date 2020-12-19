سعر الذهب السعودى اليوم السبت 19-12-2020

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت أسعار الذهب السعودى اليوم السبت 19-12-2020، وسجل سعر الذهب هبوطا محدودا بالسوق المحلى فى السعودية، استجابة لهبوط سعر الذهب على المستوى العالمي، فى ظل تراجع سعر الأونصة بالبورصة العالمية إلى 1880 دولارا، وهناك اتجاه ارتفاع عالمى للذهب، وهذا يعنى عودة الارتفاع لسعر الذهب فى السعودية خلال الساعات القادمة.

تراجعت أسعار الذهب، أمس، إذ انتعش الدولار، بعد أن قاد تنامي آمال إقرار تحفيز في الولايات المتحدة الذهب للارتفاع على مدى ثلاثة أيام، مما يضع المعدن الأصفر على مسار تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

وقالت مارجريت يانج "التحفيز المالي الأمريكي موضوع في الحسبان على نحو ما... لذا المتعاملون يسعون إلى جني الأرباح قبل عطلة نهاية الأسبوع".

أسعار الذهب فى السعودية

سجلت أسعار الذهب اليوم فى السعودية هبوط لجميع الأعيرة فى السوق السعودى، ولن يؤثر فى حجم المبيعات لأنه ضعيف للغاية، وسجل الذهب فى السعودية 227.04 ريال بالنسبة لعيار 24 ، وبلغ الذهب عيار 21 سعر 198.67 ريال ، والذهب عيار 18 سجل 170.28 ريال.