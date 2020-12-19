شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح موقع ماتشو بيتشو الأثري بعد احتجاجات ضد شركات السكك الحديدية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعاد موقع ماتشو بيتشو السياحي الشهير في البيرو فتح أبوابه السبت بعد إغلاق لخمسة أيام بسبب احتجاجات من سكان المنطقة ضد شركات السكك الحديدية، على ما أعلنت السلطات. وذكرت هيئة الثقافة في كوسكو في بيان أن «زيارة القلعة ستتاح مجدداً اعتباراً من السبت 19 كانون الأول/ديسمبر بعدما استعادت مقاطعة ماتشو بيتشو انتظامها العام». وكان الموقع السياحي الشهير في البيرو أغلق أبوابه الاثنين إلى أجل غير مسمى لدوافع أمنية بفعل احتجاجات من السكان تؤثر في انتظام حركة القطارات. ويطالب المحتجون الشركتين اللتين تتوليان تسيير القطارات بين كوسكو وماتشو بيتشو بزيادة وتيرتها وتخفيض أسعار التذاكر. ويشكل القطار وسيلة النقل الوحيدة للسياح الراغبين بزيارة القلعة، لكنه يُستخدم على نطاق واسع أيضاً من سكان المنطقة. وبدأت التظاهرات في بحر الاسبوع الفائت وتكثفت في نهايته مع احتلال سكك حديدية ومواجهات مع الشرطة وتهديدات باحتلال القلعة. وفي الأول من كانون الأول/ديسمبر، بعد شهر من إعادة فتح الموقع، زادت ماتشو بيتشو من قدرتها الاستيعابية بنسبة 40% لتصل إلى 1116 زائراً يومياً، مع دخول مجاني حتى 31 كانون الأول/ديسمبر. وقبل الجائحة، كان يزور ما بين ألفين وثلاثة آلاف شخص يومياً القلعة، وصولاً إلى خمسة آلاف زائر يومياً في موسم الذروة. وقد أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونيسكو) في 1983 حصن ماتشو بيتشو المشيد في القرن الخامس عشر على قائمتها للتراث العالمي. (أ.ف.ب)