شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة سيدات أعمال عجمان يستعرض خطة 2021 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

ترأست الدكتورة آمنة خليفة آل علي رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان ـ عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، الاجتماع الرابع لمجلس إدارة سيدات أعمال عجمان للعام 2020، حيث تم الاطلاع على نتائج مشاريع ومبادرات المجلس للعام الجاري ومناقشة خطة عمل المجلس للعام 2021. وفي مستهل الاجتماع الذي عقد عن بُعد عبر خاصية الاتصال المرئي، رحبت الدكتورة آمنة خليفة بعضوات مجلس الإدارة، وأثنت على جهود مجلس سيدات أعمال عجمان خلال العام 2020 بتنفيذه جملة من المبادرات والمشاريع الرائدة لتمكين عضوات المجلس من سيدات ورائدات الأعمال من مواجهة التحديات التي شهدها القطاع الاقتصادي، مؤكدة أن تفعيل الشراكات مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة ساهم بشكل واضح في الوصول للأهداف الرئيسية للمجلس. واستعرض الاجتماع محضر الاجتماع الثالث والمصادقة عليه، واطلعت العضوات على عرض حول نتائج البرنامج الوطني «إشراقة» وأهدافه لدعم صاحبات المشاريع المبتكرة ونماذج الأعمال الجديدة التي تواكب التحديات وتتحول إلى أعمال مستدامة تجمع بين الجانبين الاقتصادي والاجتماعي وتلبي متطلبات المجتمع في المجالات التي تخدم توجهات الدولة، كما تناول العرض الجدول الزمني للبرنامج وورش العمل التدريبية، وكذلك الخطة المستقبلية لبرنامج «إشراقة» والعمل على تنويع الفئات المستهدفة بما يواكب الأجندة الوطنية للدولة ويعزز تنوع المشاركة واستقطاب شريحة أكبر من سيدات الأعمال بهدف تبادل الأفكار والخبرات وقصص النجاح. وأكدت عضوات المجلس على أهمية برنامج «إشراقة» ودوره في توفير منصة تنافسية لاستعراض المشاريع والأفكار الناجحة في مجالي الأمن الغذائي والمائي والصحة، كما أشدن بتنوع ورش العمل التي استهدفت المشاركات في البرنامج وكذلك رواد ورائدات الأعمال بشكل عام لتعميم الاستفادة على أيدي خبراء ومتخصصين في ريادة الأعمال. هذا وتم الاطلاع على آخر مستجدات مبنى «مركز عجمان لريادة الأعمال» والذي سيضم المقر الجديد لمجلس سيدات أعمال عجمان ويوفر 64 محلاً بالدور الأرضي إضافة إلى العديد من القاعات الخاصة للمعارض والاجتماعات وكذلك توفير عدد من مكاتب الشركات. وخلال أعمال الاجتماع تم عرض الخطة الاستراتيجية المقترحة لعام 2021، وأبرز المشاريع والمبادرات لتمكين سيدات الأعمال عضوات المجلس بما يتوافق مع أهداف المجلس، كما أكدت العضوات على أهمية تكثيف البرامج التدريبية وتنويع ورش العمل والدورات في مختلف التخصصات «التسويق والإدارة والإنتاج والابتكار والمالية» وغيرها، والتي تضمن التأهيل المناسب لمواكبة المتغيرات والتطورات التي يشهدها قطاع سيدات الأعمال.