شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يصعد 2.5% محققاً مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خطف الذهب أسبوعاً آخر من الارتفاع بصعوده 2.5% في الأسبوع المنصرم ليحقق مكاسب أسبوعية ثالثة على التوالي. وتراجعت أسعار الذهب الجمعة بعد ثلاثة أيام من المكاسب حيث عوض ارتداد الدولار الدعم من الآمال في حزمة التحفيز المالي الأمريكية. وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.1% إلى 1883.39 دولار للأوقية، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1889.30 دولار للأوقية.

ومع عودة الإصابات بفيروس كورونا إلى مستويات قياسية جديدة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، تصاعد الضغط على المشرعين لتقديم المزيد من مساعدات الإغاثة في الوقت المناسب لموعد نهائي حاسم يوم الجمعة.

والتزم الذهب كليًا بالمفاوضات بشأن حزمة التحفيز، وقال جيفري سيكا، مؤسس شركة Circle Squared Alternative Investments: سوف يرتفع السوق إذا كان هناك زخم إيجابي نحو التوصل إلى صفقة تحفيز، وإذا كان هناك أي مؤشر على أن الذهب يتراجع عن التأخير، و«بمجرد الموافقة على التحفيز بالكامل، أتوقع أن يرتفع الذهب بشكل كبير لأنه يمثل حزمة تحفيز ضخمة».

وقالت مارجريت يانغ: «التحفيز المالي الأمريكي موضوع في الحسبان على نحو ما... لذا المتعاملون يسعون إلى جني الأرباح قبل عطلة نهاية الأسبوع».

وسرع النواب الجمهوريون والديمقراطيون في الكونجرس جهودهم لإقرار جولة جديدة من المساعدات؛ لتخفيف تداعيات فيروس «كورونا» أمس الخميس، فيما قال مشرعون من الحزبين، إن الإخفاق في التوصل إلى اتفاق لم يعد خياراً.

وقال هان تان، محلل السوق لدى إف.إكس.تي.إم، إنه بينما قد يدفع التوصل إلى صفقة تحفيز أسعار الذهب للارتفاع، فإن صعوداً أكثر استدامة سيتطلب مؤشرات على ارتفاع الضغوط التضخمية.

وصعد مؤشر الدولار 0.2%، فوق ما يزيد قليلاً فحسب على أدنى مستوى في أكثر من عامين، مما يقلص جاذبية الذهب لحائزي بقية العملات.

ويقول محللون، إن الذهب سيلقى الدعم من تعهد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بمواصلة برنامجه لشراء السندات لحين حدوث «تقدم كبير آخر» في استعادة التوظيف الكامل، وبلوغ هدفه للتضخم عند 2%. (رويترز)