لماذا لم يشعر المواطنين بنتائج الإصلاح الاقتصادي؟.. وزير المالية يوضح

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الدولة تقوم بتسعير الخدمات المختلفة بالشكل الأنسب، ولكن هناك قدرات محددة يجب أن يتحملها المجتمع المصري.

وأضاف معيط، خلال مؤتمر أخبار اليوم الذي انعقد اليوم السبت، أن الزيادات التي ضختها الدولة التي تبلغ 134 مليار جنيه زيادة على موازنة العام المالي الجاري، كما تم ضخم مليارات الجنيهات لدعم العمالة غير المنتظمة في ظل جائحة كورونا.

وأضاف الوزير أن الدولة لا بد أن تعمل بسياسة التنمية المستدامة، حتى تستطيع مجابهة الصدمات وأي أزمات غير طبيعية.

ورداً على سال حول عدم شعور المواطن بنتائج الإصلاح الاقتصادي، قال وزير المالية: "قبل الإصلاح الاقتصادي كان المواطن يجد الأسعار متغيرة يومًا وراء الآخر كما كان هناك شح في النقد الأجنبي، وكل هذا تغير عقب الإصلاح، وكان من المخطط زيادة حد الإعفاء الضريبي وإعطاء المواطن المزيد من الأموال وهذا ما حدث كما وعدنا، رغم نقص الإيرادات بنحو 2 مليار جنيه".

وأضاف الوزير: "كان هناك رأي في مجلس الوزراء بتجميد الدعم والزيادة على المرتبات، نظرا لعدم معرفة النتائج والمؤشرات في ظل الأزمة الجارية، لكن تم صرف هذه الزيادات رغم كل الصعوبات".

وأدار الخبير الاقتصادي هاني سري الدين جلسة نقاشية خلال مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، ومحمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وشريف الجبلي رئيس شعبة المصدرين في اتحاد الغرف التجارية، والدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب.

وناقشت الجلسة زيادة حجم الإنتاج الصناعي وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية، وأوجه صرف قرض صندوق النقد الدولي.