شكرا لقرائتكم خبر عن هواوي تطلق HUAWEI Carnival بعروض ترويجية وحصرية للمستهلك في السوق المصري يوم 14 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك عن إطلاق كرنفال هواوي – HUAWEI Carnival بعروض ترويجية وحصرية للمستهلك المصري علي منتجاتها بدءً من يوم 14 ديسمبر 2020 في جميع فروع هواوي Experience Store ولدى موزعيها المعتمدين، حيث ان هذه العروض تتضمن تقسيط لمدة 12 شهر بدون فوائد بالإضافة الي خصومات على بعض منتجات هواوي التي أطلقتها في السوق المصري والتي سوف يتم إطلاقها قريباً.





كما أعلنت هواوي عن الإطلاق الرسمي للساعة الذكية المتطورة HUAWEI WATCH GT 2 Pro مجموعة مراحل القمر والتي تتميز بتصميم استثنائي، وبطارية تدوم لمدة أسبوعين، وميزات مراقبة الصحة، وميزات تتبع اللياقة المتقدمة مع مقاومة الماء بمعيار 5 ATM3، ومجموعة واسعة من الخصائص. وتأتي HUAWEI WATCH GT 2 Pro بالإصدار الرياضي Night Black والإصدار الكلاسيكي Nebula Gray، حيث تتميز ساعة بمجموعة مراحل القمر الفاخرة – Moon Phase Collection التي تتيح للمستخدم رؤية مراحل القمر المختلفة في الوقت الحقيقي، حيث انها تعد من الميزات الهامة للمستخدم الذي يتطلع لرؤيتها في ساعة ذكية.

قال بيك ين، نائب رئيس هواوي مصر، "هواوي تضع المستهلك المصري في المقام الأول من عملها، حيث اننا نحرص على تقديم عروض ترويجية وحصرية للمستهلك المصري باستمرار من أجل تعزيز ثقتهم في علامة هواوي التجارية. لذا يأتي نجاح هواوي في السوق المصري نابع عن اهتمامها الكبير بالمستهلك، ليس فقط من خلال تقديم منتجات تلبي احتياجاتهم ومتطلباتهم، بل ايضاً بإطلاق حملة عروض حصرية وخدمات ما بعد البيع فائقة."

تشمل عروض وخصومات كرنفال هواوي – HUAWEI Carnival على عروض تقسيط لمدة 12 شهر بدون فوائد على أجهزة هواوي القابلة للارتداء والأجهزة اللوحية لتتضمن WATCH FIT، وWATCH GT 2، وWATCH GT 2e، WATCH GT 2 Pro، وMatePad، وMatePad Pro، وMatePad T8. كما تشمل خصومات كرنفال هواوي – HUAWEI Carnival على هواتف هواوي الذكية Y7a، وNova 7 5G، وNova 7 SE 5G، وNova 7i، Mate و30 Pro 5G، وY9a، وY7p.

وتعمل هواتف هواوي الجديدة بنظام التشغيل EMUI 10.1 الذي يوفر مجموعة واسعة من الميزات الذكية. كما أنها مزودة مسبقًا بمتجر AppGallery، والذي يوفر مجموعة كبيرة من التطبيقات العالمية والمحلية التي تثري تجربة مستخدم هواتف هواوي. يمكن للمستخدمين أيضًا الاستمتاع بمكتبة غنية من الوسائط الترفيهية عالية الجودة على HUAWEI Video وHUAWEI Music وHUAWEI Reader، مع إضافة محتوى جديد من كبار المزودين بشكل مستمر. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين أيضًا تنزيل وتثبيت Petal Search الذي يعمل كبوابة لأكثر من مليون تطبيق ولعبة يمكن تثبيتها واستخدامها بسهولة.

جدير بالذكر أن هواوي لأجهزة المستهلك تتميز بكونها واحدة من أفضل الشركات التي تقدم خدمات ما بعد البيع لجميع عملائها من خلال مجموعة من العروض والمميزات المبتكرة، والتي تعد من أهم مقومات نجاحها، كما أنها تتخذ من الابتكار والتطوير مبدأ لتتصدر المنافسة بين شركات الهواتف الذكية لتلبية متطلبات واحتياجات المستخدم وتحقيق تطلعاته.