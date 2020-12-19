شكرا لقرائتكم خبر عن 10 شركات تستحوذ على 67.7% من سيولة الأسهم في أسبوع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

حطت أسواق الأسهم المحلية في المنطقة الخضراء للأسبوع الثاني على التوالي، وسط استقرار مؤشر سوق دبي المالي على ارتفاع طفيف بلغ 0.14%، فيما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي 0.51%.

وساهمت عمليات الشراء في ارتفاع بعض الأسهم الرئيسية في مختلف القطاعات، ما قاد السوقين للتماسك أمام ضغوط الانخفاضات في أسهم «الإمارات دبي الوطني»، و«إعمار العقارية»، و«الدار»، و«طاقة»، و«الاتحاد العقارية» و«إعمار للتطوير»، حيث حافظت المؤشرات العامة على مستوياتها على الرغم من جني الأرباح «الجزئي» بسبب صعود الأسبوع الفائت.

بلغت سيولة الأسهم الأسبوعية نحو 3.18 مليار درهم، بتداول 1.78 مليار سهم، عبر 31251 صفقة، موزعة بواقع 1.12 مليار درهم في دبي، بتداول 1.2 مليار سهم، و2.06 مليار درهم في أبوظبي، بتداول 578 مليون سهم.

واستحوذت 10 أسهم على 67.7% من السيولة، معظمها من سوق أبوظبي، أي بنحو 2.15 مليار درهم، وتصدر «أبوظبي الأول» الشركات الأكثر تداولاً بنحو 457.7 مليون درهم، ثم «الدار» 431 مليون درهم، ثم «العالمية القابضة» 359 مليون درهم، ثم «أدنوك للتوزيع» 170.2 مليون درهم، ثم «اتصالات» 132.7 مليون درهم.

استقر مؤشر سوق دبي المالي على ارتفاع طفيف خلال الأسبوع

استقر مؤشر سوق دبي المالي على ارتفاع طفيف خلال الأسبوع الماضي، لكنه واصل صعوده للأسبوع الثاني على التوالي، مع ارتفاع بنسبة 0.14%، بما يعادل 3.4 نقطة ليغلق عند 2550.3 نقطة، وتخلى المؤشر العام للسوق عن مكاسبه في منتصف الأسبوع عندما وصل إلى 2562 نقطة، لكنه ارتفع من أدنى مستوى من 2521.7 نقطة.

وارتفع المؤشر العام للسوق، على الرغم من تراجع البنوك 0.11%، والعقار 0.56%، والخدمات 0.47%، وبدعم من ارتفاع مؤشر الاستثمار 2.97%، والتأمين 1.8%، والسلع 1%، والاتصالات 1.59%.

وفي قطاع البنوك، تراجع «الإمارات دبي الوطني» 0.46% ليغلق السهم عند 10.85 درهم، بتداول 77.2 مليون درهم، وتراجع «أملاك» 3.6% إلى 0.266 درهم، وفي المقابل، ارتفع «مصرف عجمان» 1.45%، والسلام السودان 2.3%، دبي التجاري 2.6%، وارتفع جي إف إتش 0.16%، مع استقرار دبي الإسلامي، بتداول 92 مليوناً.

وتلقى السوق دعماً من قطاع الاستثمار، مدفوعاً بارتفاع سهم دبي للاستثمار 3.5% إلى 1.47 درهم، بتداول 121.5 مليون درهم، ثم سوق دبي المالي 1.08%، والرمز 7.3%، وشعاع 3.89%.

وفي قطاع التأمين، صعد سهم سلامة 4% ليغلق عند 0.884 درهم، بتداول 77.5 مليون درهم، مدفوعاً بمقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية خاصة، وتراجع أمان 1.8%، ودبي الوطنية للتأمين 4.44%.

وتباينت إغلاقات أسهم قطاع العقار، مع ارتفاع داماك العقارية 6.25% ليغلق السهم عند 1.53 درهم، بتداول 45.2 مليون درهم، وإعمار مولز 0.53% إلى 1.89 درهم، بتداول 26.7 مليون درهم، وتراجع إعمار العقارية 1.95% إلى 3.52 درهم، بتداول 188.5 مليون درهم، متأثراً بعمليات جني الأرباح، وتراجع ديار 1%، والاتحاد العقارية 4.2%، بتداول 82 مليوناً، وتراجع إعمار للتطوير 2.13%، بتداول 32 مليوناً.

وفي النقل، ارتفع أرامكس 2.8% إلى 4.4 درهم، بتداول 56.8 مليون درهم، بينما تراجع العربية للطيران 2.33%، والخليج للملاحة 5.8%.

وفي السلع، ارتفع الإمارات للمرطبات 31.8%، وغلفا 9.6%، وتراجع دبي للمرطبات 6%، واستقر دي إكس بي إنترتينمنتس من دون تغير.

وفي قطاع الاتصالات، ارتفع سهم دو 1.6% إلى 5.76 درهم، بتداول 8 ملايين درهم.

مؤشر سوق أبوظبي ارتفع خلال الأسبوع بنسبة 0.51%

ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الأسبوع بنسبة 0.51%، مضيفاً 26 نقطة، ليغلق عند 5135.2 نقطة، مواصلاً بذلك ارتفاعه للأسبوع الثاني على التوالي، مدفوعاً بارتفاع قطاع البنوك 0.8% والاتصالات 0.23% والطاقة 0.95%، وذلك على الرغم من تراجع الاستثمار 0.09%، والعقار 0.9%.

وارتفع أبوظبي الأول 0.61% إلى 13.3 درهم، بتداول 457.7 مليون درهم، وأبوظبي التجاري 1.45% إلى 6.28 درهم، بتداول 107 ملايين درهم، وأبوظبي الإسلامي 2.11%، والشارقة الإسلامي 2.3%، ورأس الخيمة الوطني 3%.

وتراجع قطاع العقار، متأثراً بانخفاض الدار العقارية 0.93% إلى 3.19 درهم، بتداول 431 مليون درهم، ورأس الخيمة العقارية 0.21% إلى 0.475 درهم.

وتباينت إغلاقات قطاع الطاقة، مع ارتفاع سهم أدنوك للتوزيع 5.6% إلى 3.77 درهم، بتداول 170 مليون درهم، ودانة غاز 1.66% إلى 0.734 درهم، وتراجع طاقة 7.74%.

وارتفع سهم العالمية القابضة 0.25% ليغلق عند 40.7 درهم، بتداول 359.17 مليون درهم، وارتفع إشراق 0.29% إلى 0.341 درهم، فيما تراجع الواحة كابيتال 2.59% إلى 1.13 درهم.

وفي قطاع الاتصالات، ارتفع السهم القيادي اتصالات بنسبة 0.23% إلى 17.3 درهم، مستقطباً سيولة بنحو 132.7 مليون درهم.

شراء خليجي وعربي

وأظهرت بيانات التداول أن المستثمرين الأجانب غير العرب سجلوا محصلة شراء في أبوظبي ب23.6 مليون درهم، فيما سجلوا محصلة بيع في دبي بنحو 14.3 مليون درهم. وبلغت مشترياتهم في السوقين نحو 1.05 مليار درهم، أما مبيعاتهم فوصلت إلى 1.04 مليار درهم.

وسجل العرب محصلة شراء في أبوظبي بنحو 4 ملايين درهم، و8.15 مليون درهم في دبي. كما سجل الخليجيون محصلة شراء، بنحو 25.1 مليون درهم في أبوظبي، و44.2 مليون درهم في دبي.

في المقابل، سجل المواطنون محصلة بيعية بنحو 91 مليون درهم، منها 52.7 مليون درهم في أبوظبي، و38 مليون درهم في دبي. ووصلت مشترياتهم في السوقين إلى نحو 1.77 مليار درهم، بينما ارتفعت مبيعاتهم إلى 1.87 مليار درهم.

61 مليون درهم محصلة بيع المؤسسات

وعلى صعيد الاستثمار حسب النوع، سجلت المؤسسات الاستثمارية، محصلة بيعية بنحو 61 مليون درهم، منها 37 مليون درهم في دبي، و24 مليون درهم في دبي. وبلغت مشتريات المؤسسات من الأسهم بنحو 1.97 مليار درهم، فيما بلغت مبيعاتهم نحو 2.03 مليار درهم، فيما بلغت مشتريات الأفراد نحو 1.2 مليار درهم، ومبيعاتهم 1.15 مليار درهم، ليسجلوا محصلة شراء بنحو 61 مليون درهم.